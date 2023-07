EZB und Fed: Zinserhöhungen erwartet, aber Vorsicht geboten - Auswirkungen auf Finanzmärkte begrenzt

Die La Française Group hat in einem Marktbericht ihre Erwartungen für die Zinssitzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und des Federal Open Market Committee (FOMC) dargelegt.Für die EZB-Sitzung im Juli wird erwartet, dass die Zinssätze um 25 Basispunkte angehoben werden. Die Leitzinsen sollen demnach auf 3,75 % und der Refi-Satz auf 4,25 % erhöht werden. Allerdings könnte die EZB ihre Zinserhöhungen im September pausieren, da die Wirtschaft der Eurozone an Schwung verliert und die Inflation im Juni den dritten Monat in Folge gesunken ist. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird betonen, dass der geldpolitische Kurs für September von neuen Daten und der aktualisierten Bewertung der Wirtschaftsprojektionen abhängt. Die EZB wird voraussichtlich die Forward Guidance für das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) unverändert lassen und fällig werdende Wertpapiere mindestens bis Ende 2024 flexibel reinvestieren. Die EZB wird wahrscheinlich ihre Strategie des "datenabhängigen Ansatzes und der sitzungsbezogenen Optionalität" fortsetzen.Für die FOMC-Sitzung im Juli wird erwartet, dass die Zinssätze um 25 Basispunkte angehoben werden. Die Zinsspanne soll dann bei 5,25 % bis 5,50 % liegen. Allerdings könnte die Fed auf ihrer nächsten Sitzung im September eine Zinserhöhung auslassen. Fed-Präsident Jerome Powell wird betonen, dass die Pause möglicherweise nicht das Ende des Straffungszyklus der Fed bedeutet. Die Fed wird ihre quantitative Straffung mit 95 Mrd. US-Dollar pro Monat fortsetzen. Powell wird darauf hinweisen, dass sich ein besseres Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage einstellt, da sich die Inflation abschwächt und das Beschäftigungswachstum zwar positiv ist, sich aber verlangsamt. Die Fed wird voraussichtlich die Zinssätze noch eine Weile auf hohem Niveau halten, um sicherzustellen, dass die Inflation auf ihr 2 %-Ziel zurückgeht.Insgesamt wird erwartet, dass sowohl die EZB als auch die Fed vorsichtig agieren und ihre Zinserhöhungen an die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen anpassen werden. Die Auswirkungen auf die Finanzmärkte dürften daher begrenzt sein.

Der VE-RI EQ.EUR/ CL R wird aktuell mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 92,54EUR gehandelt.