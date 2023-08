Warum ist der DAX in der Lage, immer weiter anzusteigen, obwohl die Konjunktur so schwach ist? Warum kann der DAX neue Rekorde verzeichnen, obwohl die Zinsen der EZB so hoch sind? Jochen Stanzl von CMC Markets erklärt, warum der DAX trotz Konjunkturflaute, Rezession, Stagnation, Stagflation, hohen Zinsen, schwachem Ifo-Index, einer Abschwächung der Industrie und einer Eintrübung im Standort Deutschland trotzdem steigen kann und warum Anleger jetzt und heute Aktien kaufen und wie es 2023 und 2024 weitergehen könnte!