Aktie haussiert vor den Zahlen

Die Aktie des kanadischen Uran-Produzenten haussiert in diesen Tagen. Die anstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen dürfte für frische Impulse (in jedwede Richtung) sorgen. Nicht zuletzt kommt mit den Zahlen das exponierte Kursniveau auf den Prüfstand. Ungeachtet dessen befindet sich die Aktie in einer exzellenten charttechnischen Verfassung, wie der untere 5-Jahres-Chart deutlich macht.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Cameco überschrieben wir am 02.07. mit „Comeback angelaufen?“. Damals setzte die Aktie bereits über den wichtigen Widerstand um 40 CAD, konnte dem damaligen Versuch aber keine entscheidende Dynamik verleihen. Das hat sich nun geändert.

Die Relevanz der Widerstandszone um 40 CAD wird im oberen 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis deutlich. Mehrere Versuche, über diese Zone vorzudringen, scheiterten in den letzten Monaten. Der aktuell zu beobachtende Versuch sieht jedoch vielversprechend aus.

Der Optimismus im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung treibt den Aktienkurs des Uranproduzenten gegenwärtig in Richtung 46 CAD. Der Ausbruch über die 40 CAD manifestiert sich zusehends. Gleichzeitig ist die Aktie drauf und dran, den alten Widerstand um 44+ CAD aus dem Weg zu räumen. In diesem Kursbereich liegen markante Hochs aus den Jahren 2008 und 2011. Sollte auch dieses Unterfangen gelingen, könnte es für Cameco weiter in Richtung 50 CAD gehen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 40 CAD begrenzt. Sollte es für die Aktie noch einmal darunter gehen, ist Obacht geboten.

Das Unternehmen hat die Veröffentlichung der Quartalszahlen für den 02. August angekündigt.