Lächerlich und bizarr: Was das Fitch-Downgrade für die Aktienmärkte bedeutet

"Es ist nicht so wichtig, weil der Markt und nicht die Rating-Agenturen die Kreditkosten bestimmen“, sagte JPMorgan CEO Jamie Dimon gegenüber CNBC. Dennoch sei es "lächerlich", dass andere Länder ein höheres Kreditrating als die USA hätten, wenn sie auf die von den USA und ihrem Militär geschaffene Stabilität angewiesen seien, so Dimon weiter. "Dass sie ein Triple-A-Rating haben und Amerika nicht, ist irgendwie lächerlich. Es ist immer noch die wohlhabendste Nation auf dem Planeten, es ist die sicherste Nation auf dem Planeten".

Die Ratingagentur Fitch hat die USA am Dienstag von AAA auf AA+ herabgestuft und auf eine "erwartete Verschlechterung der Haushaltslage in den nächsten drei Jahren", eine Erosion der Regierungsführung und eine wachsende allgemeine Schuldenlast verwiesen. Bis zum Jahr 2025 rechnet die Agentur damit, dass die US-Staatsverschuldung 118 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen werde, verglichen mit rund 39 Prozent in Ländern mit AAA-Rating.