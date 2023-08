Incredible India! Darum ist Indien jetzt der Favorit von Morgan Stanley

Indien zieht an China vorbei: Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das südasiatische Land von neutral auf übergewichten hochgestuft, während sie das Reich der Mitte auf neutral herabsetzte, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Situation des indischen Marktes stehe im Gegensatz zu der in China. Indien befinde sich am Anfang eines langanhaltenden Booms, während China möglicherweise einen solche beende, begründeten Analysten die Entscheidung.

Indien sei nun der am meisten bevorzugte Markt unter den Schwellenländern und klettere von Platz sechs auf Platz eins im Morgan-Stanley-Ranking. Das Land profitiere von ausländischen Zuflüssen und glänze zudem mit makroökonomischer Stabilität und positiven Ertragsaussichten. "Wir sehen einen säkularen Trend zu einem anhaltend höheren Gewinnwachstum pro Aktie", argumentierten die Analysten von Morgan Stanley. Zudem würde die junge Altersstruktur des Landes die Aktienzuflüsse unterstützen. Der Altersmedian im Jahr 2022 lag mit 27,9 Jahren deutlich niedriger als in Industriestaaten wie beispielsweise Deutschland (46,5 Jahre).