Durch den spektakulären Erfolg von Patriot Battery Metals (TSXV: PMET) haben sich alle Augen der auf Quebec gerichtet. Doch vielleicht kommt die nächste große Lithiumentdeckung in Kanada aus der Provinz Ontario. Dass es dort großes Potenzial gibt, zeigt die neueste Entdeckung von 45 Pegmatiten auf dem Lithium-Pegmatit-Projekt White Willow 170 km westlich von Thunder Bay durch Usha Resources Ltd. ( TSXV: USHA ) (OTCQB: USHAF) (FSE: JO0) .

Berryl und Tantalit in einem White Willow-Pegmatit; Foto: Usha Resources

In einer nur dreiwöchigen Explorationskampagne konnte der Lithium-Cäsium-Tantal ("LCT")-Pegmatit-Trend auf dem Grundstück auf eine potenzielle Streichenlänge von mehr als 25 km ausgedehnt werden. Nach wie vor ist der Trend an beiden Enden offen. Das Grundstück liegt in der Nähe anderer Lithiumprojekte in der Region, wie etwa dem Lithiumprojekt Seymour Lake, dem Pegmatitfeld Georgia Lake und der Lithiumlagerstätte Separation Rapids, was das reiche Lithiumpotenzial der Region verdeutlicht.

Für besonders vielversprechend hält Usha einen neuentdeckten, hochentwickelter LCT-Schwarm, "Bingo", der sich über eine Länge von ~2 km erstreckt und zwei große Pegmatite einschließt, die auf einer Länge von 600 bzw. 450 Metern zu Tage treten und eine Breite von bis zu 75 Metern aufweisen. Wenn sie miteinander verbunden sind, würden sie einen einzigen großen Gang mit einer Länge von ~1,2 km bilden. Die Analysen vor Ort ergaben ausgezeichnete mineralogische und geochemische Indiktoren

Die 158 genommenen Proben müssen noch ins Labor, aber beim Einsatz eines tragbaren LIBS-Analysegeräts (Laser-induzierte Breakdown-Spektroskopie) wiesen Proben Lithiumwerte von bis zu ~6.000 ppm und ~3.000 ppm im Wirtsgestein auf. 6.000 ppm würde einem Äquivalentwert von 1,3% Li2O entsprechen. Ein LIBS-Analysegerät ist ein tragbares Gerät, das geochemische Konzentrationen in Echtzeit liefert. Allerdings sind diese Messwerte nur ein erster Hinweis. Sie ersetzen nicht die erforderlichen Laboranalysen.

Deepak Varshney, CEO von Usha Resources kommentierte: „Wir sind von den Ergebnissen dieses ersten Programms bei White Willow begeistert. Unser Erwerb dieses Projekts basierte von Beginn an auf einem technischen Modell, das zeigte, dass die beiden ursprünglich identifizierten Pegmatite Teil eines größeren unerforschten Systems sind, das auf seine Entdeckung wartet. Nachdem wir nun 45 neue Pegmatite innerhalb einer Zone identifiziert haben, in der vermutlich Spodumen vorkommt, und das Streichen und die Breite des Systems um das 10- bzw. 20-fache vergrößert haben, glauben wir, dass Willow ein Vorzeigeprojekt ist. Wir sind fest davon überzeugt sind, dass die nächste große Lithiumentdeckung in Ontario stattfinden wird."

Abbildung 1: White Willow hat mittlerweile eine Streichlänge von 25 km. Ausgezeichnete geochemische Indikatoren auf der Grundlage der bisher erhaltenen begrenzten Daten deuten darauf hin, dass der Gangschwarm hoch entwickelt ist. U.a. wurden Feldspatkristalle mit einer Größe von bis zu einem Meter identifiziert, was darauf hindeutet, dass bei Bingo grobkörniges Spodumen vorhanden sein könnte.

Jackpot Lake Explorations-Update

Parallel treibt Usha sein Lithium-Sole Projekt Jackpot Lake in Nevada voran. Die Bohrung des ersten Bohrlochs mit einem stärkeren Bohrgerät bis zur Zieltiefe sind abgeschlossen. Im Augenblick wird das Bohrloch für die Entnahme von Proben gereinigt und gesichert. Die Bohrung hat die Basalsand- und Konglomeratzone wie geplant bis zum Boden des geschlossenen Beckens auf etwa 1.950 Fuß (950 m) vertieft. Dadurch wächst die bereits zuvor identifizierte potenziell pumpfähige Zone von einem Abschnitt von 273 Fuß (83 m) auf insgesamt 423 Fuß (128 m). Die Bewertung dieser Zone ist zentral, da es sich um einen potenziell pumpfähigen Grundwasserleiter handelt, in den Flüssigkeiten aus den darüber liegenden Zonen abfließen. Solche grobkörnigen Basaleinheiten sind ein Hauptaugenmerk für die Erweiterung der Lithium-Sole-Mine Silver Peak von Albemarle und des Clayton Valley-Projekts von Pure Energy, wo ein großes Volumen an Sole mit hervorragenden Gehalten in dieser Zone identifiziert wurde.

