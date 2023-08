Einige afrikanische Länder wollen sich aus der Knechtschaft von Europa und den USA lösen und wenden sich nun Russland und China zu, nicht nur nach dem Militärputsch in Niger, sondern auch in Burkina Faso und Mali. Vor allem der Einfluss Russlands wird dort größer. Wie immer geht es dabei vorrangig in Wahrheit um den Kampf um Rohstoffe, im Fall von Niger um Uran. Am 22. August ist das mit Spannung erwartete BRICS-Treffen in Johannesburg, wo eine neue goldgedeckte BRICS-Währung vorgestellt werden soll. Die US-Rating-Agentur Fitch hat das Rating für US-Staatanleihen von „AAA“ auf “AA+“ wegen der zu hohen Verschuldung heruntergestuft. Viele afrikanische Länder fühlen sich jetzt mehr zu den BRICS-Ländern hinzugezogen, insbesondere zu Russland und China. Die Wagner-Gruppe ist in Niger, Burkina Faso und Mali aktiv, wo es neue Stellvertreter-Kriege geben kann.

Entgegen der Meinung vieler westlicher Politiker und westlicher Medien steht Russland trotz der schärfsten Sanktionen, die jemals ein Land zu spüren bekommen hat, wesentlich besser da als vom Westen erhofft, was hier mit Zahlen und Fakten belegt wird. Selbst der IWF sieht Russland auf Wachstumskurs während es in Deutschland bergab geht. Die russische Notenbank warnt wegen der rekordhohen Kapazitätsauslastung sogar vor einer „Überhitzung“ der Konjunktur in Teilbereichen und erhöhte daher den Notenbankzins um 1 Prozentpunkt auf 8,5 Prozent. Dagegen geht es in der EU und vor allem in Deutschland deutlich bergab, auch wegen der zum Teil unsinnigen Sanktionen, die nun zum Bumerang werden.

Noch bis Ende Juli zählten 11 Börsen aus Osteuropa zu den 30 am besten performenden Börsen der Welt - an der Spitze die Warschauer Börse mit einem Plus von fast 30 Prozent beim PTX-Index. Russische Aktien sind wegen der gegenseitigen Sanktionen zwar weiter an westlichen Börsen nicht handelbar, aber einige russische Aktien und Anleihen werden demnächst über den Broker Zerich Securities Ltd. aus Zypern außerbörslich wieder handelbar sein. Ein Beispiel ist die russische Konsumkette Fix Price, die vor dem Krieg ein IPO an der Londoner Börse machte. Zuvor muss aber ein Konto eröffnet werden, was unter diesem Link leicht möglich ist: https://trade.mind-money.eu . Zudem kann man jetzt weiterhin den russischen Gold- und Silberproduzenten Polymetal über den Broker Freedom Finance (bzw. Freedom Broker) an der Börse AIX in Kasachstan zu Tiefstkursen kaufen. Eine Kontoeröffnung bei Freedom Broker ist über diesen Link online schnell möglich: https://freedom24.com/invite_from/2952896.