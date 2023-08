Aktie vor den Zahlen

Auch die Cronos-Aktie erlebte in den letzten Monaten eine Fortsetzung der ohnehin bereits seit geraumer Zeit laufenden Korrektur.

All jenen, die noch im Cannabis-Sektor aktiv sind respektive sich in Cannabis-Aktien engagieren, kann man sicherlich eine gewisse Leidensfähigkeit attestieren. Und mit Blick auf die aktuelle Gemengelage dürfte diese Leidensfähigkeit auch weiterhin eine gefragte Tugend bleiben, denn eine kurzfristige Besserung der Lage würde überraschen…

Mit Blick auf den oberen Chart kann man der Aktie die Bemühungen, einen tragfähigen Boden auszubilden, nicht absprechen. Ein Erfolg dieser Bemühungen ist aber noch nicht eingetreten.

Am 08.08. wird Cronos die Ergebnisse für das 2. Quartal präsentieren. Der obligatorische Conference Call ist ebenfalls für morgen angesetzt. Für die Aktie könnte es wichtige Impulse geben.

Allerdings wusste das Unternehmen in der Vergangenheit in puncto Quartalszahlen nicht immer zu überzeugen. Insofern sind Bewegungen in jedwede Richtung möglich.

Im Chart kristallisier(t)en sich zuletzt zwei Kursbereich deutlich heraus – der Bereich um 2+ US-Dollar auf der Oberseite und der Bereich um 1,65 US-Dollar auf der Unterseite. Der Widerstand um 2+ US-Dollar muss überwunden werden, um das Thema Bodenbildung weiter voranzubringen. Dagegen würde ein Rücksetzer unter die 1,65 US-Dollar wohl das Ende des aktuellen Versuchs, einen Boden auszubilden, einläuten.