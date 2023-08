Aktie nach den Zahlen

Anfang August thematisierten wir die überaus spannende Konstellation, die sich damals bei der Aktie des kanadischen Uran-Produzenten Cameco bot.

In der betreffenden Kommentierung vom 01.08. hieß es unter anderem „[…] Die Relevanz der Widerstandszone um 40 CAD wird im […] 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis deutlich. Mehrere Versuche, über diese Zone vorzudringen, scheiterten in den letzten Monaten. Der aktuell zu beobachtende Versuch sieht jedoch vielversprechend aus. Der Optimismus im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung treibt den Aktienkurs des Uranproduzenten gegenwärtig in Richtung 46 CAD. Der Ausbruch über die 40 CAD manifestiert sich zusehends. Gleichzeitig ist die Aktie drauf und dran, den alten Widerstand um 44+ CAD aus dem Weg zu räumen. In diesem Kursbereich liegen markante Hochs aus den Jahren 2008 und 2011. Sollte auch dieses Unterfangen gelingen, könnte es für Cameco weiter in Richtung 50 CAD gehen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 40 CAD begrenzt. Sollte es für die Aktie noch einmal darunter gehen, ist Obacht geboten.“.

Wir haben erneut auf den 5Jahres-Chart auf Wochenbasis zurückgegriffen.

Mittlerweile sind die Zahlen für das 2. Quartal da. Diese fielen ein wenig durchwachsen aus. Cameco konnte die Erwartungen hinsichtlich des Umsatzes zwar übertreffen, enttäuschte aber etwas auf der Ergebnisseite.

Cameco gab den Umsatz im Juni-Quartal mit 482 Mio. CAD an. Im entsprechenden Vorjahresquartal wurde der Umsatz mit 558 Mio. CAD ausgewiesen. Trotz des im Jahresvergleich zu verzeichnenden Umsatzrückgangs konnte Cameco die Erwartungen übertreffen. Das gelang in puncto Gewinn dann nicht mehr so ganz. Die 14 Mio. CAD waren weniger als erwartet. Im 2. Quartal 2022 betrug der Gewinn noch 84 Mio. CAD.

Die Zahlen rissen zwar keinen vom Hocker, doch dem Ausbruchsszenario konnten sie erst einmal nichts anhaben. Die Aktie notiert noch immer komfortabel oberhalb von 40 CAD. Auch die Unterstützung um 44+ CAD ist noch immer intakt.

Kurzum. Cameco bleibt am Drücker. Um das bullische Chartbild nicht einzutrüben, sollten etwaige Rücksetzer auf 40 CAD begrenzt bleiben. Sollte es für die Aktie darunter gehen, ist allerdings Obacht geboten. In diesem Fall müsste die Lage zudem neu bewertet werden. Mit Blick auf die Oberseite muss die Aktie den Widerstand bei 46,4 CAD (letztes Verlaufshoch) überwinden, um sich weiteres Aufwärtspotential zu erschließen.