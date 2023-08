Morgan Stanley befeuert Energie-Boom: Sechs Gewinner-Aktien!

Die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine entstandene Energiekrise zwang die Europäische Union (EU) im März dazu, ihre Ziele für erneuerbare Energien zu erhöhen. Statt 32 Prozent will die EU nun 42,5 Prozent für den gesamten Bedarf bis zum Jahr 2030 aus sauberer Energie gewinnen. Dadurch könnten laut einer aktuellen Schätzung von Morgan Stanley rund fünf Billionen Euro in den Sektor fließen.

"1,6 Billionen Euro sind bereits in EU-Programmen und -Haushalten eingeplant. Die restlichen 3,4 Billionen Euro müssen von den nationalen Regierungen und dem Privatsektor aufgebracht werden", geht aus einem Bankbericht hervor.