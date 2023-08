LIBERO football finance AG investiert 40 Mio. Euro in Barça Vision - FC Barcelona revolutioniert digitale Inhalte und geht an die NASDAQ!

Die LIBERO football finance AG aus Frankfurt steigt mit einer Beteiligung in Höhe von 40 Millionen Euro bei einem Tochterunternehmen des FC Barcelona ein. Das Unternehmen hat einen Anteil von 9,8 % an der Bridgeburg Invest S.L. Barcelona erworben, der Holdinggesellschaft von Barça Vision. Die Refinanzierung des Kaufpreises wurde durch externe strategische europäische Investoren der LIBERO football finance AG sichergestellt. Barça Vision ist eine zentrale Plattform des FC Barcelona, die die Produktion und Vermarktung aller neuen digitalen Inhalte des Vereins, einschließlich Web3, Blockchain, NFTs und Metaverse, bündelt. Sie ist ein grundlegender Teil der „Espai Barça Digital“-Strategie des FC Barcelona, die darauf abzielt, Fans des Vereins aus der ganzen Welt zusammenzubringen. Der FC Barcelona hat parallel zur Beteiligung der LIBERO football finance AG ein Business Combination Agreement mit der Mountain & Co. I Acquisition Corp. abgeschlossen. Im Rahmen dieser Transaktion wird der FC Barcelona seine digitale Geschäftseinheit Barça Vision sowie sämtliche audiovisuelle Inhalte unter der neuen Marke „Barça Media“ zusammenführen und an der NASDAQ notieren. Die LIBERO football finance AG wird als strategischer Partner ihre jahrelange Erfahrung im internationalen Profifußball einbringen, um die wirtschaftlichen Potenziale in der digitalen Welt des Sports und der Unterhaltungsindustrie bestmöglich zu erschließen. Die LIBERO football finance AG ist im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und hat sich auf die ganzheitliche Betreuung von Fußballvereinen in allen Finanzierungs- und Rentabilitätsfragen spezialisiert. Sie bietet umfassende Beratungsleistungen rund um alle wirtschaftlichen Belange von Profifußballvereinen.

Die LIBERO football finance Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,30EUR gehandelt.