Trotz hoher Erwartungen an verstärkte Aktienrückkäufe dämpfte Dimon die Hoffnungen: "Bei diesen Preisen werden wir nicht viele Aktien zurückkaufen." Die Aktien der Bank waren letzte Woche auf einem Rekordhoch, fielen aber nach Dimons Äußerungen um 4,5 Prozent.

Zudem gab die US-Bank an dem Aktionärstag bekannt, dass sie ihre Prognose für den Nettozinsertrag dieses Jahres auf 91 Milliarden US-Dollar angehoben hat. Die Federal Reserve hatte weniger stark die Zinsen gesenkt als erwartet, und weniger Kunden als vermutet hätten ihr Geld auf höher verzinste Konten verlagert.

Bezüglich der geplanten Verschärfung der Kapitalanforderungen für Großbanken, bekannt als Basel III Endgame, äußerte sich Dimon kritisch: "Die Regulierung schadet Amerika mehr als sie nützt", erklärte er. JPMorgan erwartet dennoch eine Eigenkapitalrendite von 17 Prozent mittelfristig.

Marianne Lake, verantwortlich für den Bereich Konsumkredit bei der größten US-Bank, wies darauf hin, dass die neuen Regeln "nicht ausreichend untersucht" wurden und "diejenigen, die es sich am wenigsten leisten können", besonders hart treffen würden. Laut ihr müssten zwei Drittel der Verbraucher mit monatlichen Gebühren für ihr Girokonto rechnen, falls die aktuellen Vorschläge umgesetzt würden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

