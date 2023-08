MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Nagarro senkt erneut seine Umsatzprognose. Wegen ungünstiger Währungsentwicklungen und Zurückhaltung in einigen Projekten sei 2023 nur noch mit einem Erlös in der Größenordnung von 915 Millionen Euro zu rechnen, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Nagarro hatte erst Mitte Mai seine Umsatzerwartung von über einer Milliarde auf 940 Millionen Euro gesenkt.

DÜSSELDORF - Nach Munition, Panzern, Flugabwehr und Militär-Lastwagen wird der Rüstungskonzern Rheinmetall bald auch Drohnen in die Ukraine liefern. Ein entsprechender Auftrag sei erteilt worden, sagte ein Firmensprecher am Sonntag in Düsseldorf. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" berichtet. Die Auslieferung werde bis Jahresende erfolgen, das Auftragsvolumen nannte er nicht.

BVB nach Sommer-Kick im DFB-Pokal mühelos weiter



MAINZ - Mit einem glanzlosen Auftritt hat Borussia Dortmund die erste Pflichtaufgabe der neuen Fußball-Saison locker gelöst und die 2. Runde im DFB-Pokal erreicht. Der deutsche Vizemeister setzte sich am Samstag beim Südwest-Regionalligisten TSV Schott Mainz mühelos mit 6:1 (3:1) durch, konnte bei dem Sommer-Kick aber kaum begeistern.

BVB-Trainer Terzic gibt leichte Entwarnung bei Süle



MAINZ - Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic rechnet nicht mit einem längeren Ausfall von Abwehrspieler Niklas Süle, der am Samstag beim 6:1-Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten TSV Schott Mainz bereits in der ersten Halbzeit wegen einer leichten Rückenverletzung ausgewechselt wurde.

ROUNDUP: Credit-Suisse-Kleinanleger wollen am Montag gegen UBS-Übernahme klagen

ZÜRICH - Am Montag wollen Kleinaktionäre gegen die Übernahme von Credit Suisse (CS) eine Klage einreichen. "Konkret werden einige Aktionäre als sogenannte Musterkläger die Klage beim Handelsgericht in Zürich einreichen", sagte Arik Röschke vom Schweizerischen Anlegerschutzverein (SASV) auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Sonntag. Damit bestätigte Röschke einen Bericht der "Financial Times", die zuerst darüber berichtet hatte.

Tele Columbus: Störung bei TV- und Internetanschlüssen in Berlin behoben

BERLIN - Eine größere Störung bei Fernseh- und Internetanschlüssen in Berlin ist nach mehr als drei Tagen behoben. Alle betroffenen Haushalte würden wieder versorgt, teilte der Anbieter Tele Columbus am Sonntag mit. Ursache für die Störung waren Tiefbauarbeiten eines anderen Unternehmens im Stadtteil Rummelsburg, bei denen am Mittwoch Glasfaserkabel durchtrennt wurden. Rund 100 000 TV-Haushalte und 25 000 Internetkunden waren nach Angaben von Tele Columbus davon betroffen. Nach der Störung gelang es, die Kunden nach und nach wieder anzuschließen. Nun sind alle wieder am Netz.

Miteigentümer Lürßen regt Fusion der Marinewerften an



BREMEN - Der Miteigentümer des Bremer Schiffbaukonzerns Lürssen, Peter Lürßen, hält einen Zusammenschluss der drei deutschen Marinewerften unter bestimmten Voraussetzungen für richtig. "Eine Konsolidierung unter den richtigen Vorzeichen und mit der Zustimmung der Regierung macht in Deutschland auf jeden Fall Sinn", sagte Lürßen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag). Er bezog sich dabei auf die Marinewerften Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), German Naval Yards und Naval Vessels Lürssen (NVL).

Produktionsstart des ersten Kölner Ford-Elektroautos verzögert sich

KÖLN - Beim ersten Elektroauto von Ford Europa kommt es zu einer Verzögerung. Man werde das neue Modell erst ab Sommer 2024 ausliefern, teilte ein Unternehmenssprecher in Köln mit. Zuvor hatte die Firma einen Produktionsstart Ende dieses Jahres angepeilt, mit ersten Auslieferungen nur wenig später.

Immobiliengruppe Project mit Milliardenplänen pleite



NÜRNBERG - Der Nürnberger Immobilienentwickler Project hat mit bundesweit geplanten Vorhaben in Milliardenhöhe Insolvenz angemeldet. Bislang Insolvenz beantragt haben drei der vier Gesellschaften der Project Immobilien-Gruppe, teilten die Insolvenzverwalter der Nürnberger Kanzlei Schultze & Braun mit. Die Holding Project Real Estate AG wird demnach "kurzfristig" folgen. Den Geschäftsbetrieb wollen die Juristen fortsetzen. Dabei wollen sie die Möglichkeiten einer Sanierung ebenso wie die Fortsetzung der Bauprojekte prüfen.

TV-Quoten: Krimi liegt in Zuschauergunst vor Schlager-Show

BERLIN - Krimi schlägt Schlagerparade: Die ZDF-Krimireihe "Friesland" hat am Samstagabend zur besten Sendezeit die meisten Zuschauer vor den Bildschirm gezogen. Den Fall "Unter der Oberfläche" schauten sich ab 20.15 Uhr 4,46 Millionen an. Das ergab einen Marktanteil von 20,5 Prozent. "Die große Schlagerstrandparty 2023" mit Moderator Florian Silbereisen schaffte es in der Zuschauergunst ebenfalls weit nach vorn: 3,87 Millionen Menschen (18,9 Prozent) hörten sich die Lieder an.

Weitere Meldungen



-Irak hebt Telegram-Sperre eine Woche nach Verbot wieder auf -Trainer Terzic nimmt BVB-Profis in die Pflicht

-ROUNDUP: 93 Tote auf Maui - Fragen nach Mängeln beim Katastrophenschutz -Fahrrad-Abo-Anbieter: Deutschland muss bei Infrastruktur zulegen -Iran und Russland vereinbaren Medien-Kooperation

-Tausende Häuser im Fernen Osten Russlands überflutet

-Bundesnetzagentur will niedrigere Stromgebühren für Windkraftregionen -ROUNDUP: Richterbund bekräftigt Kritik an Cannabis-Plänen -NRW-Gesundheitsminister Laumann fordert Pflegevollversicherung -Krypto-Unternehmer Bankman-Fried aus Hausarrest in Haft verlegt -Esken für Fortführung des ermäßigten Steuersatzes in Gastrobranche -Studie: Direktvertrieb hat Umsätze 2022 weiter gesteigert -Hochwasser in Norwegen hat weitgehend Höchststand erreicht -Viele Stunden kein Strom: herber Schlag für Südafrikas Weinindustrie -Touristen machen Städtereisen immer öfter mit der Bahn -Bayern fordert vom Bund Neuausrichtung der Düngeverordnung -ROUNDUP: CDU-Bundesvize Prien für eingeschränkte Handy-Nutzung durch Kinder -Erste Football-Übertragung bei neuem Sender°



