Hohe Personalkosten belasten Adesso weiter - Aktie an SDax-Spitze

DORTMUND (dpa-AFX) - Wegen hoher Personalkosten hat der IT-Dienstleister Adesso im zweiten Quartal erneut einen Ergebnisrückgang verkraften müssen. Das SDax -Unternehmen bleibt aber mit Blick auf seine Jahresziele optimistisch - auch dank voller Auftragsbücher. Wie im vorigen Jahr sei damit zu rechnen, dass sich das Ergebnis in der zweiten Jahreshälfte spürbar verbessere, teilte Adesso am Montag bei der Vorlage seiner Quartalszahlen in Dortmund mit.

Anleger quittierten die Zahlen mit einem kräftigen Kursplus, die Aktie notierte am Vormittag rund 5,7 Prozent höher. Im weithin unbewegten Nebenwerte-Index SDax setzten sie sich damit mit an die Spitze. Seit Jahresbeginn hat das Papier allerdings rund 18 Prozent an Wert verloren.