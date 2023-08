First American Uranium tätigt Optionszahlung und Aktienemission und sichert sich damit sämtliche Rechte an Uran-/Vanadium-Mineralkonzessionen in New Mexico

Vancouver, British Columbia – 14. August 2023 / IRW-Press / – First American Uranium Inc. (CSE: URM) (das „Unternehmen“) gibt im Anschluss an seine Pressemeldungen vom 23. Juni 2022, 27. Juni 2022 und 18. Juli 2023 bekannt, dass das Unternehmen im Einklang mit einer abgeänderten und berichtigten Optionsvereinbarung (die „abgeänderte und berichtigte Optionsvereinbarung“), die zwischen einem Optionsgeber nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (der „Optionsgeber“) und der Firma FirstAmerican Energy Fuels Ltd. („FirstAmerican“), an der das Unternehmen 60 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien erworben hat, geschlossen wurde, dem besagten Optionsgeber 100.000 Aktien zu einem Richtpreis von 0,25 $ pro Aktie überschrieben sowie 50.000 USD bezahlt hat.

CEO Shawn Balaghi erklärte: „Wir freuen uns, damit den nächsten Schritt zur Übernahme des Konzessionsgebiets Red Basin zu tätigen. Unser Board und Führungsteam sind der Meinung, dass es dringend an der Zeit ist, die Abkehr vom Einsatz fossiler Brennstoffen zur Stromerzeugung noch stärker zu forcieren. Die aktuelle Klimaerwärmung und die damit einhergehenden tragischen Ereignisse und Brände zeigen deutlich, dass wir die Art der Energieerzeugung in unserer Wirtschaft unbedingt ändern müssen. Die Erzeugung von Kernenergie wird eine maßgebliche Rolle in dieser Trendwende spielen.“

FirstAmerican hat sich die Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile an bestimmten Mineralkonzessionen im Catron County in New Mexico (das „Konzessionsgebiet“) gesichert. Das Unternehmen hat sämtliche Verpflichtungen, die sich für FirstAmerican im Rahmen der abgeänderten und berichtigten Optionsvereinbarung ergeben, übernommen – einschließlich der Bezahlung der vereinbarten Barsumme und der Ausgabe der vereinbarten Aktien.

Im Einklang mit der abgeänderten und berichtigten Optionsvereinbarung muss das Unternehmen bis spätestens einschließlich 27. Oktober 2023 einen weiteren Teilbetrag in Höhe von 50.000 USD an den Optionsgeber bezahlen, um sämtliche ungeteilten Rechte, Besitzansprüche und Anteile am Konzessionsgebiet zu erwerben.

