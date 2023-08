Auch ist die Eigenkapitalquote mit 26,1% (31. Dezember 2022: 27,5%) wegen der gestiegenen Bilanzsumme rückläufig. Die Bilanz braucht mehr Eigenkapital. Hallmann prognostiziert für 2023 weiterhin ein Wachstum des Umsatzes auf 305 bis 320 Millionen (Vorjahr: 274 Millionen Euro). Das Ebitda sieht er bei 30 bis 36 Millionen (Vorjahr: 22,3 Millionen Euro). Hallmann prophezeit beide Kennzahlen jeweils am oberen Ende des Korridors. Kurzum, in diesem Jahr können 7 Millionen bleiben, im nächsten Jahr 14 Millionen Euro Gewinn. Damit das KGV von 10. Wir sehen den Kurs (21,80) auf 28 Euro klettern.

Neben der besseren Umsatzqualität führte die hohe Auslastung in der Produktion zu einem Kick in der Profitabilität. Das Ebitda vor Sondereinflüssen stieg von 7 auf 19 Millionen. Die Ebitda-Marge sprang von 5,4% auf 12,3%. Das Ergebnis drehte von minus 6,3 Millionen auf plus 5,7 Millionen.Allerdings gibt es einen Haken: Das erhöhte Geschäft führte zu einem Aufbau der Vorräte und Forderungen, damit rutschte der freie cash flow mit minus 5,6 Millionen Euro in die Roten. Der cash flow dürfte sich erholen.

