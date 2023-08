Unter den Einzelwerten stehen mehrere Unternehmen mit Quartalsberichten und Ausblicken im Fokus. So zogen die Aktien von Applied Materials vorbörslich um 3,4 Prozent an, denn der US-Chipindustrieausrüster gab starke Prognosen für das laufende vierte Geschäftsquartal ab. Davon könnten auch Aktien anderer Unternehmen wie etwa Intel , AMD , KLA oder Micron profitieren.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Freitag an ihre Verluste der vergangenen Tage anknüpfen. Die Anleger befürchten weitere Zinsschritte der US-Notenbank Fed und schauen mit wachsender Sorge auf die Wirtschaft in China und die sich dort zuspitzende Immobilienkrise.

