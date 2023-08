Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 18.08.2023

Kursziel: EUR 2,00 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 36 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA



Hauptversammlung billigt alle Punkte der Tagesordnung



Auf der heute abgehaltenen Hauptversammlung wurden sämtliche Tagesordnungspunkte nahezu einstimmig angenommen. Wichtigster Tagesordnungspunkt war nach unserer Auffassung der Beschluss, das Grundkapital im Verhältnis von 5:1 auf EUR 0,507 Mio. herabzusetzen und anschließend über eine Bezugsrechtskapitalerhöhung auf EUR 1,014 Mio. zu erhöhen. Die damit eingeworbenen Mittel sollen zur Deckung der Verluste des aktuell noch umsatzlosen Unternehmens verwendet werden. Wir bestätigen unser aus einem dreistufigen DCF-Modell (Primärbewertungsmethode) ermitteltes Kursziel von EUR 2,00 (Base-Case-Szenario) je Aktie. Dieses basiert auf der Annahme einer zeitnahen Legalisierung von Genusscannabis, die sich nun auch zu verifizieren scheint. Angesichts eines erwarteten Kurspotenzials von 121,0% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Cannovum Cannabis AG.



Diese Woche hat das Bundeskabinett die teilweise Freigabe von Konsumcannabis (Genusscannabis) gebilligt. Das "Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften" benötigt noch die Zustimmung des Bundestags, die Legalisierung soll Anfang 2024 inkrafttreten. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Erwachsene ab 18 Jahre bis zu 25 g Cannabis besitzen dürfen. Der Bezug soll über nicht-gewerbliche Anbauvereinigungen (Cannabis-Clubs) ermöglicht werden. Sie sollen nach Art von Genossenschaften organisiert sein und maximal 500 Mitglieder haben dürfen. An diese dürfen maximal 25 g Cannabis pro Tag und 50 g pro Monat abgegeben werden. Im Eigenanbau zu Hause sollen zudem bis zu drei Pflanzen je volljähriger Person erlaubt sein. Für Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren wird es Sonderregelungen geben. Gelten werden zudem (1) ein allgemeines Werbe- und Sponsoringverbot für Konsumcannabis und für Anbauvereinigungen, (2) ein Verbot, in den Anbauvereinigungen Genusscannabis zu konsumieren, (3) ein Ansiedlungs- und Konsumverbot im Umkreis von 200 m um Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze sowie öffentlich zugängliche Sportstätten.

Die erst im Mai 2023 von Cannovum Cannabis gegründete Anbau-Allianz für Deutschland GmbH, an der Cannovum mit 51% beteiligt ist, konnte in den letzten Monaten nach eigenen Angaben zahlreiche neue Partnerschaften eingehen, so etwa mit dem Cannabis-Club Chillisimo, dem Topfhersteller Pottburri GmbH oder der Baum Düsseldorf GmbH, nach eignen Angaben einem der bedeutendsten Gartenbaubetriebe in Deutschland. Überdies wurde eine Kooperation mit der Hochschule Osnabrück eingegangen, mit der die Forschung und Entwicklung im Bereich der Produktionssysteme von Cannabis-Pflanzen vorangetrieben werden soll.



http://www.more-ir.de/d/27571.pdf



Die CANNOVUM CANNABIS Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 0,865EUR gehandelt.