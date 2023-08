DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Suse auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Suse nach dem Kurssprung infolge der Offerte des Großaktionärs EQT von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Johannes Schaller in einer am Montag vorliegenden Studie von 17 auf 16 Euro, und damit auf den von EQT gebotenen Wert je Aktie. Der Mehrheitsaktionär will die ihm nicht gehörenden Anteile übernehmen und das Unternehmen von der Börse nehmen./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2023 / 06:49 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUSE Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 15,40EUR gehandelt.