Anlass der Studie: Initiation of Coverage

Empfehlung: Kaufen

seit: 22.08.2023

Kursziel: 27,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



Koenig & Bauer steht nach strategischem Schachzug im Digitaldruck wieder auf Gewinn - Coverage-Neuaufnahme mit Rating "Kaufen"



Koenig & Bauer ist nicht nur der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt, sondern hat sich in den letzten Jahren zu einem agilen Technologiekonzern weiterentwickelt. Nachdem der Strukturwandel in der Printmedienindustrie heute annähernd vollständig verdaut ist, erzielt das Unternehmen rund 60% der Neumaschinenumsätze im strukturell wachsenden Verpackungsdruck, dessen globales Marktvolumen bei konstanten Preisen bis 2027 auf ca. 551,3 Mrd. USD zulegen dürfte (CAGR: 3,1%).



Im zwar unstetigen aber mittelfristig als zumindest stabil einzuschätzenden Geschäft mit Banknotendruckmaschinen (Umsatzanteil 2022: ca. 20%) agiert Koenig & Bauer global als Quasi-Monopolist, was dem Segment Special überdurchschnittlich hohe Margen beschert. Die Markt- und Technologieführerschaft in zahlreichen Teilsegmenten der Druckindustrie macht das Unternehmen zum branchenweit am breitesten aufgestellten Lösungsanbieter über nahezu alle Drucktechnologien und -materialien hinweg und ist u.a. das Resultat der traditionell hohen F&E-Quote des Konzerns (Ø ca. 4% p.a.). Abgerundet werden sämtliche Aktivitäten durch ein robustes Aftersales-Geschäft (ca. 30% der Erlöse), das zunehmend auch digitale Services umfasst und zu einer hohen Kundenbindung beiträgt.

Die Folgen der Corona-Pandemie, Verwerfungen in den Lieferketten und nicht zuletzt hohe Markteintritts- und Wachstumskosten im zukunftsträchtigen Verpackungsdruck haben die Erträge in den letzten Jahren jedoch spürbar belastet. Zudem investierte Koenig & Bauer in jüngerer Vergangenheit massiv in die Entwicklung des industriellen Digitaldrucks, der bei kleineren Volumina als Kryptonit für den analogen Druck gilt und bis 2032 einen Wertanteil von 27% am weltweiten Druckvolumen aufweisen dürfte (vs. 2022: 17%).



Die zuletzt schwache Profitabilität (Ø EBIT-Marge 2019-22: 0,9%) wurde somit zumindest in Teilen bewusst zugunsten neuer Wachstums- und Ertragspotenziale in Kauf genommen. Die Anlaufverluste des Digitaldrucks reduzierten sich in 2022 bereits spürbar und sollten bis 2025 vollständig überwunden sein. Gepaart mit den Erfolgen des Effizienzprogramms P24x und auf Basis eines vollen Orderbuchs (Auftragsbestand: 907 Mio. Euro) stellt Koenig & Bauer bis 2025 ein profitables Wachstum auf Konzernumsätze i.H.v. 1,5 Mrd. Euro (CAGR 2022-25e: 8,2%) bei einer EBIT-Marge von 6 bis 7% in Aussicht.



Trotz des schwierigen Makroumfelds zeigte sich im bisherigen Jahresverlauf 2023 bereits eine hohe Dynamik in der Umsatzentwicklung (Q1: +17,9% yoy; Q2: +24,5% yoy) sowie eine klare Verbesserung bei der operativen Marge (Q1: +250 BP yoy; Q2: +140 BP yoy). Infolge des taktischen Vorratsaufbaus zur Vorbeugung von Lieferengpässen fiel der FCF in H1 zwar noch deutlich negativ aus, die Annäherung an die NWC-Zielquote von 25% (vs. 2022: 28,9%) sollte aber bis 2025 klar verbesserte FCFs ermöglichen.

Fazit: Koenig & Bauer ist u.E. ein auf Wachstums- und stabile Nischenmärkte fokussierter Industriechampion, der die Digitalisierung der Druckmärkte aktiv vorantreibt. Die Aktie notiert aktuell ca. 80% unter ihrem All-Time-High und schon aus unseren relativ defensiven Prognosen ergibt sich ein attraktives DCF-basiertes Kursziel von 27,00 Euro. Wir nehmen den Qualitätstitel mit einer Kaufempfehlung neu in unsere Coverage auf.





