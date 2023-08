FRANKFURT (dpa-AFX) - Steigende Kurse dank starker Signale vor allem von der US-Technologiebörse Nasdaq haben am Dienstag das Bild am deutschen Aktienmarkt geprägt. Der Dax setzte die Stabilisierung vom Vortag mit deutlich mehr Schwung fort. Am frühen Nachmittag legte der Leitindex um 1,2 Prozent auf 15 786 Punkte zu.

Am Vorabend in New York hatten vor allem die Technologiekurse nochmals Fahrt aufgenommen und zum Börsenbeginn am Dienstag werden dort weitere Gewinne erwartet. In China blieben derweil neue, schlechte Nachrichten aus, an den Börsen in Shanghai und Hongkong ging es denn auch aufwärts.