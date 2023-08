28.08.2023 -

Seit ChatGPT für die breite Masse verfügbar ist, hat der Hype um den nächsten Evolutionsschritt in der Digitalisierung nochmal an Fahrt aufgenommen. Für Ingo Koczwara, CFA, Portfoliomanager bei Eyb & Wallwitz, steht fest: „Das Thema künstliche Intelligenz ist an den Kapitalmärkten bereits fest verankert.“ Jüngst bezeichnete der CEO von Microsoft, Satya Nadella, künstliche Intelligenz als die größte Flutwelle seit dem Internet. Doch ist der Hype gerechtfertigt?

Nvidia bricht erneut alle Rekorde

Vergangene Woche veröffentlichte Nvidia die Finanzergebnisse für das zweite Geschäftsquartal. Der Umsatz betrug 13,5 Milliarden US-Dollar, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. „Der Chip-Produzent wächst derzeit stark durch die KI getriebene Nachfrage“, so Koczwara. Dies sei kaum verwunderlich, da alle großen Tech-Unternehmen derzeit auf Chips von Nvidia für ihre KI-Lösungen setzen würden. Der starke Anstieg der Nachfrage nach Chips schlage sich auch deutlich in den Kursbewegungen nieder. „Bei den vorherigen Zahlen zum ersten Quartal stieg der Aktienkurs des Unternehmens an einem Tag um 24 Prozent. Ein Zugewinn von immerhin fast 200 Milliarden US-Dollar.“ Dies habe den gesamten Technologiesektor elektrisiert.