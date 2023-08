FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch nach zwei Gewinntagen erst einmal abgewartet. Verbraucherpreisdaten aus Nordrhein-Westfalen zeigten ein Anziehen der Inflation. Im Tagesverlauf folgen weitere Preisdaten für Deutschland. Der Leitindex Dax pendelte in der ersten Handelsstunde um die Gewinnschwelle. Zuletzt stand er mit 15 925,91 Punkten 0,03 Prozent unter seinem Vortagsniveau.

Damit wurde nichts aus der vorbörslich noch erwarteten Stärke und einer weiteren Annäherung an die Marke von 16 000 Punkten. Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow ist der Dax erneut am oberen Band seiner Konsolidierungszone zwischen 15 750 und 15 950 Punkten angekommen. Die Monatsbilanz für den August bleibt mit etwa drei Prozent negativ.