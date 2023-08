Die US-Aktienmärkte angeführt vom Tech-Index Nasdaq waren zunächst wieder deutlich im Plus - und das obwohl der Dollar heute sehr deutlich gestiegen ist. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise bedeutet ein starker US-Dollar schwache Aktienmärkte, ein schwacher Dollar dagegen starke Aktienmärkte. Warum ist die US-Währung so stark, wenn doch die letzten Konjunkturdaten aus den USA allesamt enttäuscht hatten und die Aktienmärkte davon ausgehen, dass die Fed die Zinsen nicht mehr anheben wird? Die heutigen US-PCE-Verbraucherpreise waren genau wie erwartet - nun warten Nasdaq und Co auf die morgigen US-Arbeitsmarktdaten. Ist die Dollar-Stärke eine wichtige Botschaft für das, was kommen wird (Fed wird die Zinsen doch weiter erhöhen etc.) - oder doch nur den Finanz-Bewegungen am Monatesende geschuldet?

1. Nvidia: Merkwürdig – stimmt etwas mit den Zahlen nicht?

2. Inflation höher: Wird die EZB die Zinsen weiter anheben?

