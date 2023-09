Wirtschaft Dax lässt nach - Commerzbank hinten

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.741 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nach einem schwachen Tagesstart konnte der Dax am Nachmittag nur einen Teil seiner Verluste abbauen. "Die Investoren bleiben vorerst weiterhin zurückhaltend und agieren entsprechend vorsichtig", kommentierte Analyst Andreas Lipkow den Handelstag. "Banken und Finanzwerte werden auch zur Wochenmitte weiter gemieden."