T-Mobile kündigt erstmalig Dividende an: "Wir übertreffen den gesamten Sektor"

Es ist ein Meilenstein: T-Mobile hat bekanntgegeben, dass es erstmals eine Dividende an seine Aktionäre ausschütten werde: "Wir übertreffen mit unserem Wachstum den gesamten Sektor und unsere Kapitalprioritäten haben sich nicht geändert", sagte T-Mobile CEO Mike Sievert (Bild) gegenüber Yahoo Finance auf der Goldman Sachs Communacopia and Tech Conference in San Francisco. "Es geht darum, diesen historisch großartigen Geschäftsplan zu finanzieren, sowohl organisch als auch anorganisch, sowohl im Kerngeschäft als auch in angrenzenden Bereichen."

T-Mobile plant zudem, weitere eigene Aktien im Milliardenbereich zurückzukaufen. Nach den bereits zugewiesenen 14 Milliarden US-Dollar beabsichtigt CEO Sievert, zusätzliche 19 Milliarden US-Dollar bis zum Ende des kommenden Jahres zu investieren. "Dies ist der zweite Schritt: 19 Milliarden US-Dollar in den nächsten fünf Quartalen und als Teil davon unsere allererste Dividende – eine jährliche Dividende von drei Milliarden US-Dollar. Das sind 3,75 Milliarden US-Dollar über die nächsten fünf Quartale, die wir mit etwa zehn Prozent pro Jahr ansteigen sehen“, so Sievert.