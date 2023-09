Troilus gibt Änderungen in Unternehmensführung bekannt und stellt Betriebsupdate bereit

- Blake Hylands ist von seiner Führungsposition als President zurückgetreten, wird jedoch die Explorations- und Technikteams bis Jahresende auf Teilzeitbasis weiterhin unterstützen und beraten.

- Die aktuelle Position von Jacqueline Leroux als Vice President of Environment & Permitting wurde erweitert und umfasst nun die Leitung aller Betriebe in Quebec, einschließlich der Verwaltung und Logistik des Lagers von Troilus sowie der Beziehungen zu den Gemeinden. Daniel Bergeron, der zuvor die Betriebe in Quebec geleitet hatte, wurde zum Vice President Special Projects ernannt und wird sein Hauptaugenmerk nun in Zusammenarbeit mit dem Technikteam auf die Entwicklung der Infrastruktur sowie auf die Beziehungen zu den Behörden richten.

- Kyle Frank, Exploration Manager des Unternehmens, wurde zum Vice President of Exploration befördert, während Nicolas Guest zum Manager of Exploration befördert wurde.

Justin Reid, CEO und Direktor von Troilus, sagte: „Im Namen aller Mitarbeiter von Troilus möchten wir Blake Hylands für die unschätzbaren Beiträge, die er während seiner Amtszeit für das Unternehmen geleistet hat, sowie für sein unermüdliches Engagement für den Erfolg des Projekts danken. Ich bin zuversichtlich, dass er seine zukünftigen Herausforderungen meistern wird, und ich freue mich auf unsere kontinuierliche Zusammenarbeit und zukünftigen Partnerschaften. Jacqueline Leroux war seit 2018 maßgeblich an der Weiterentwicklung des Projekts beteiligt. Ihr technischer Hintergrund, ihr umfassendes Verständnis des Ordnungsrahmens in Quebec sowie ihre beispielhaften Führungsqualitäten und ihr Engagement machen sie zur idealen Kandidatin für die Leitung der Betriebe in Quebec. Die neue Position von Daniel Bergeron wird es uns ermöglichen, seine Expertise in Zusammenhang mit der Infrastruktur und den Behörden in Northern Quebec zu nutzen und eng mit dem Technikteam zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir ein Projekt entwickeln, das in einem abgelegenen Umfeld nachhaltig und funktional ist. Ich möchte auch Kyle Frank und Nicolas Guest zu ihren wohlverdienten Beförderungen gratulieren. Beide haben in den vergangenen Jahren eine entscheidende Rolle bei unseren Explorationserfolgen gespielt und wir freuen uns auf ihre weiteren Beiträge und ihre Führungsqualitäten, während wir weiterhin das Potenzial dieser vielversprechenden Region ausschöpfen.“