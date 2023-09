Erst vor Kurzem hat das Management von Homerun Resources (WKN A3CYRW / TSXV HMR) ein umfassendes Update zur jüngsten Unternehmensentwicklung abgegeben und dabei seinen strategischen Wachstumsplan erläutert. Nachdem man Phase Eins dieses Plans bereits umsetzte und sich eine ergiebige Quelle hochreinen Quarzsandes in Brasilien sicherte, wird jetzt die zweite Phase der Strategie angestoßen.

Homerun Resources will mit seinem Angebot an hochreinem Quarzsand (HPQ Silica) in drei Phasen zu einem führenden Unternehmen für Energie- und Industriematerialien aufsteigen. Die dahinterstehende Idee ist dabei ebenso einfach wie logisch: Wir leben in einer Gesellschaft, deren Technik auf dem Einsatz von verschiedenen, entscheidenden Materialien aufgebaut ist – und HPQ Silica ist eines dieser Materialien.

HPQ Silica – Entscheidender Baustein des Technologiesektors



Es wird in zahlreichen industriellen und kommerziellen Produkten verwendet und ist damit Bestandteil vieler Lösungen im Energie- und Technologiesektor. In mobilen Geräten wird HPQ Silica zur Herstellung von Chips und interaktivem Glas verwendet, während der hochreine Quarzsand bei der Herstellung von Solarsystemen das Ausgangsmaterial für die Produktion von Polysilizium und Solarglas ist.

Mit anderen Worten: Ohne HPQ Silica gäbe es keine Solarenergieerzeugung und keine mobilen Geräte. Die für die Welt negative, für Homerun Resources und seine Aktionäre jedoch äußerst positive Nachricht ist, dass die weltweiten Vorräte an HPQ-Kieselerde schneller erschöpft sind, als sie entdeckt werden. Es ist deshalb absehbar, dass die Versorgungssicherheit für den nach Wasser weltweit am zweithäufigsten eingesetzten Rohstoff schon bald ein großes Thema werden wird.

Homerun Resources sieht sich deshalb nicht nur als ein Rohstoffunternehmen, das lediglich den Rohstoff, also in diesem Fall das Silizium abbaut, sondern als Werkstoffunternehmen, weil es das Siliziumoxid zu industriellen Lösungen verarbeitet. Damit deckt das Unternehmen eine wesentlich breitere Wertschöpfungskette ab als normale Rohstoffunternehmen.

Nächste Stufe im Drei-Phasen-Plan wird in Angriff genommen



Phase Eins des strategischen Plans deckt das HPQ Silica-Angebot ab. Um diesen Teil seiner strategischen Ausrichtung erfolgreich umzusetzen, hat Homerun Resources sich kürzlich in Brasilien einen beträchtlichen Vorrat an HPQ-Kieselerde gesichert. Vor dem Hintergrund der weltweit steigenden Nachfrage, kann dieser Schritt nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn es gilt für jedes Unternehmen in diesem Sektor, sich stabile und zuverlässige Quellen für HPQ-Kieselerde zu erschließen.

Die zweite Phase des strategischen Plans deckt die Infrastruktur und die Logistik ab. Selbstverständlich wäre es möglich, HPQ Silica einfach in seiner natürlichen Form zu verkaufen. Will ein Unternehmen sich jedoch den Zugang zu vielen Endanwendungen verschaffen, sollte der Rohsand vor seiner Verwendung aufbereitet, also gewaschen, kalibriert und veredelt werden. Im Rahmen der zweiten Phase seines Strategieplans konzentriert sich Homerun Resources deshalb auf die Integration von Infrastruktur und Logistik für den Abbau, den Transport, die Lagerung und die Verarbeitung von HPQ Silica.

Und hier macht Homerun nun den nächsten Schritt, indem man Encos Consultoria E Construcoes Ltd. aus Salvador, Bahia, Brasilien engagierte. Encos soll die Infrastrukturanforderungen bewerten und Planungen für die Abbau-, Logistik-, Transport-, Lagerungs- und Verarbeitungsinfrastruktur zu den Quarzsandbetrieben des Unternehmens in Bahia erstellen.

Homerun CEO Brian Leeners erläuterte dazu: „Wir freuen uns, Phase Zwei unseres Strategieplans durch die Beauftragung eines erfahrenen lokalen Bauingenieurbüros einleiten zu können, und unser Auftragnehmer, Eng. Marcos Manoel A de A Souza, verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Projektmanagement, Entwicklung und Bauwesen in Brasilien. Wir haben in den letzten neun Monaten viel Zeit damit verbracht, Infrastrukturmöglichkeiten für unsere Quarzsandbetriebe zu suchen und zu bewerten, und jetzt haben wir die technische Anleitung, um damit zu beginnen, diese Pläne direkt in die Tat umzusetzen.“

Dritte Phase: Umsatz



In der dritten Phase des strategischen Plans stehen der Umsatz und die vertikale Integration im Vordergrund. Wie jedes Unternehmen, so strebt auch Homerun Resources nach stabilen Einnahmen. Zunächst stammen diese aus der Lieferung von Sand in seiner natürlichen Form. Gelingt es mit diesen Einnahmen, die Infrastruktur und die Logistik für aufbereitetes HPQ Silica aufzubauen, können höhere anschließend Einnahmen generiert werden.

Fazit: Homerun Resources verfolgt ehrgeizige Pläne, will zu einem führenden Player im Markt für Energie- und Industriematerialien aufsteigen. Es liegt noch viel Arbeit vor dem Team um CEO Brian Leeners, doch setzt das Management bisher die Planungen zügig um und hat bereits große Fortschritte gemacht. Wir bleiben auf jeden Fall an dieser spannenden, wenn auch riskanten Story dran.

Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Homerun Resources halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Homerun Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.