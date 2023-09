Sell: Bei diesem Unternehmen zieht Warren Buffett jetzt die Reißleine

Berkshire Hathaway hat in der vergangenen Woche innerhalb von drei Tagen HP-Aktien im Wert von 158 Millionen US-Dollar verkauft, wie aus einem am Mittwoch eingereichten Bericht bei der Securities and Exchange Commission (SEC) hervorgeht. Berkshire hat demnach 5,5 Millionen Aktien zu Preisen zwischen 28 und 30 US-Dollar veräußert und dadurch den Anteil um 4,5 Prozent auf 115 Millionen Aktien reduziert. Der Anteil des größten HP-Aktionärs ist damit von 12,2 auf 11,7 Prozent gesunken. Die HP-Aktie hatte im April vergangenen Jahres, einen Tag nach Bekanntgabe der Berkshire-Position, ein Allzeithoch von 41,47 US-Dollar erreicht. Seitdem ist die Aktie aber um rund 33 Prozent auf 27,82 US-Dollar bei Börsenschluss am Donnerstag gefallen. Der Rückgang des Aktienkurses und die jüngsten Veräußerungen von Berkshire haben den Wert der Berkshire-Beteiligung von fünf Milliarden in der Spitze auf heute 3,3 Milliarden US-Dollar verringert.

Bisher ist unklar, warum Berkshire die Beteiligung reduziert hat. Anleger warten gespannt, ob Berkshire den Verkauf der HP-Beteiligung fortsetzt. In den letzten Quartalen war dies bei mehreren Bankaktien, darunter U.S. Bancorp, der Fall. "Wir fragen uns, ob Buffett bis zum bevorstehenden Analystentag warten wird, um weitere Änderungen an der Beteiligung vorzunehmen", zitiert Barron‘s den Evercore ISI-Analyst Amit Daryanani. Er schätzt die durchschnittlichen Kosten von Berkshire auf etwa 36 US-Dollar pro Aktie, was bedeute, dass das Unternehmen durch den HP-Verkauf wahrscheinlich einen Verlust erlitten habe. Die letzten Käufe von HP durch Berkshire sind im April 2022 erfolgt.

Tipp aus der Redaktion: Diese drei Top-Energie-Dividendenaktien sollten Sie kennen! So können Sie im Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Kostenloses Research für Sie vom Börsenexperten Bryan Perry! Einfach hier downloaden.

Die HP-Aktie hat den Handelstag am Donnerstag nach Bekanntwerden der Berkshire-Veräußerungen 1,8 Prozent tiefer geschlossen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion