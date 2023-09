Der USD no­tier­te etwas stär­ker in Rich­tung 1,07 US-$/€.

Die Kor­rek­tur­be­we­gung des ver­gan­ge­nen Mo­nats ist be­reits ab­ge­schlos­sen und die Ak­tien­märk­te for­mie­ren suk­zes­sive hö­here Lows bei leich­ten Rück­setzern, res­pek­tive bauen leicht hö­here Highs an der Ober­sei­te aus. Dies ist die klas­si­sche Be­stä­ti­gung, daß der über­ge­or­dne­te Er­ho­lungs­trend seit Ok­to­ber 2022 fort­ge­setzt wird.

Outlook

Wir er­warte­ten im letz­ten News­let­ter, daß die Märk­te in den näch­sten Wo­chen wie­der recht zügig zu ihrem Auf­wärts­trend zu­rück fin­den. Dies ist ein­ge­tre­ten. Im Fol­gen­den wer­den die Märk­te zu­nächst die Highs des Juli 2023 an­lau­fen und wahr­schein­lich pro­blem­los nach oben durch­sto­ßen.



Ferner fehlt auf­grund des ak­tuel­len Fo­kus Chi­nas auf Russ­land – und eben nicht auf die west­liche Welt­wirt­schaft – die kurz­fris­tige Wachs­tums­phan­ta­sie. Den­noch ist eine klei­nere Bei­mi­schung Asiens wei­ter­hin sinn­voll, da der Markt recht plötz­lich Fahrt auf­neh­men kann!

Nächster, mar­kan­ter Punkt sind die All-Time-Highs aus dem 4Q21, wo­bei dies maß­geb­lich die US-In­di­zes be­trifft. Eu­ro­pa wird dann schon neue All-Time-Highs ent­wickelt haben, da die lo­ka­len Märk­te zur Zeit einen Vor­lauf von 5-8% zu den US-Pen­dants ha­ben. Asien tritt wei­ter­hin auf der Stel­le und ist durch die lang­same Er­ho­lung Chi­nas nach dem über­lan­gen Co­ro­na-Lock­down und dem im­plo­die­ren­den Bau­boom be­las­tet.

Gold schaf­fte wir den Sprung über 1.900 US-$/Unze und no­tierte etwas freund­licher, bleibt aber für uns eine Sell-Po­si­tion.

Der US-$ no­tiert wie­der fes­ter. Wir hal­ten – ein­her­geh­end mit wie­der stei­gen­den Ak­tien­märk­ten – die Kom­plet­tie­rung der Be­we­gung bis 1,15 US-$/€ aber weiter­hin für wahr­schein­lich – Risk-On Trade. Hier­nach er­war­ten wir – sehr klar – das Re­versal in Rich­tung der Pa­ri­tät. Auch ein wei­tere Be­we­gung un­ter 0,96 in Rich­tung des All-Time-Highs ge­gen den Eu­ro bei 0,84 US-$/€ kön­nen wir uns sehr gut vor­stel­len.