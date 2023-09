Produzentenaktien auf dem Sprung?!

In Erwartung des morgigen (20.09.) Fed-Termins lassen es die Produzentenaktien gegenwärtig vergleichsweise ruhig angehen. Auf der Oberseite passiert derzeit nicht viel, auf der Unterseite auch nicht. Das könnte sich morgen freilich ändern.

Der aktuelle Chart des Arca Gold Bugs Index (oder kurz HUI) offenbart dennoch bereits jetzt ein paar interessante Aspekte…

Noch Mitte August drohte der HUI in ein veritables Debakel zu rutschen, als die eminent wichtige Unterstützungszone 220 Punkte / 212 Punkte stark unter Druck stand. Ein Rücksetzer unter die 212 Punkte hätte wohl den Weg in Richtung 200 Punkte freigegeben. So aber führte der damalige Rücksetzer zu einer Marktbereinigung. Kaufinteresse kam auf. Die Zone konnte verteidigt werden. Doch zu einer nachhaltigen Entlastung kam es nicht.

Erholungsversuche endeten bislang im Bereich von 235 Punkten. Die 240 Punkte inklusive die dort verlaufende 200-Tage-Linie blieben unberührt. Die fehlende Entlastung führte immer wieder zum Anlaufen der 220 Punkte, die sich dadurch mittlerweile eine hohe Relevanz erarbeitet haben.

Derzeit ist ein erneuter Test der 235 Punkte auszumachen. Damit einhergehend steht auch der mittelfristige Abwärtstrend (grün dargestellt) im Fokus.

Kurzum. Im Vorfeld des Fed-Termins befindet sich der Arca Gold Bugs Index in einer spannenden Konstellation. Der Index hat seinen mittelfristigen Abwärtstrend erreicht. Ein Ausbruch über die 235 Punkte / 240 Punkte wäre aus charttechnischer Sicht ein wichtiger Achtungserfolg und könnte dem Index die Tür in Richtung 255 Punkte / 260 Punkte öffnen. Auf der Unterseite hat die Zone 220 Punkte / 212 Punkte weiterhin zentrale Bedeutung.