Und weiter geht’s!

Sie läuft und läuft und läuft. Die Aktie des kanadischen Uranproduzenten Cameco zieht von immer wieder aufflammenden Marktunbilden gänzlich unbeeindruckt ihre Kreise. Im Ergebnis notiert die Aktie auf einem Mehrjahreshoch… Zudem winken weitere Kursgewinne…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Cameco hieß es am 09.09. „[…] Cameco nutzte die Gunst der Stunde und überwand die 46,4 CAD. Das frische Kaufsignal trug die Aktie bis über die 50 CAD. Cameco erreichte damit Kursniveaus, wie sie die Aktie seit 2007 nicht mehr innehatte. Der obere 3-Jahres-Chart verdeutlicht die spannende Situation. Wie könnte es nun weitergehen? Cameco weist nach wie vor ein intaktes Rallye-Szenario auf. Es gibt (noch) keine deutlichen Anzeichen von Schwäche. Aus charttechnischer Sicht könnte es für Cameco nun bis in den Bereich von 60 CAD gehen. Hier liegt das markante Hoch aus dem Jahr 2007. […]“

Cameco „bastelte“ in der Folgezeit unverzagt an der Kursrally. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung unternahm Cameco den Versuch, die 50 CAD zu knacken. Doch das Ganze wirkte damals noch etwas wacklig. Das hat sich mittlerweile geändert. Cameco manifestierte das Ausbruchsszenario, verteidigte die 50 CAD und setzte bereits erste Akzente in Richtung 55 CAD.

Die Aktie hat das Momentum unverändert auf ihrer Seite. Die Ausdehnung der Rally in Richtung 60 CAD (Hoch aus dem Jahre 2007) scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Mit Blick auf das exponierte Kursniveau und der überkauften Lage ist aber jederzeit mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Im besten Fall spielen sich diese oberhalb von 50 CAD ab. Ein Rücksetzer unter die 46,4 CAD wäre ein erstes Warnsignal. Ein Rücksetzer unter die 40 CAD würde gar eine Neubewertung notwendig machen.

Wir haben erneut einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht.