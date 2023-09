Dass es sich damit nur um eine Falle für die potenziellen Verkäufer handelt und die Schwächephase schnell wieder beendet wird, ist eher unwahrscheinlich. Startet in den kommenden Tagen keine Welle an Käufen mit einem starken Aufwärtsimpuls, könnte es mit einer Bodenbildung schwer werden. Wer jetzt kauft, greift also sprichwörtlich in das fallende Messer.

Auch das typische jahreszeitliche Muster könnte die Anleger in diesem Jahr im Stich lassen. Im Schnitt der vergangenen 30 Jahre hat der DAX in den ersten Oktobertagen ein Tief ausgebildet, um dann eine Jahresendrally zu starten – so auch 2022. Dieses Muster wird in diesem Jahr jedoch überlagert vom Präsidentschaftszyklus in den USA. In Vorwahljahren ist bis Ende November mit neuen Tiefs und einer schwachen Entwicklung des DAX zu rechnen, bevor zum Jahresende eine Rally starten könnte.