Börse simplified – Einfach auf „Gewinner-Aktien“ setzen, so oder so...

Und trotzdem schneiden die meisten Anleger deutlich schlechter ab als der Markt. Und woran das liegt, hat Buffett mit seiner Aussage ebenfalls erklärt: Diese einfachen Grundprinzipien anzuwenden und stur einzuhalten, das ist leider alles andere als einfach. Denn sie widersprechen unserer Natur, unserem Instinkt. Wenn Gefahr lauert, fliehen wir. So hat die Evolution unser Überleben gesichert. Nicht erst nachdenken, während der Bär auf uns zustürmt, sondern erstmal handeln, flüchten, verstecken. Und dann, wenn wir uns in Sicherheit gebracht haben, die Lage analysieren.

An der Börse ist dieses Verhaltensmuster grundverkehrt und dementsprechend teuer. Denn wenn die Kurse fallen, wittern wir Gefahr (für unser Geld) und unser Fluchtinstinkt springt an. Also schnell verkaufen, bevor noch Schlimmeres passiert. Warum die Kurse fallen, wissen wir nicht. Es ist uns auch egal, denn die anderen werden schon wissen, warum sie verkaufen und wir wollen auf keinen Fall der einzige Dumme sein, der nicht rechtzeitig genug gehandelt hat (und aufgefressen wurde).

Dummerweise ist der Herdentrieb an der Börse nicht immer der beste Ratgeber. Geht es lange aufwärts, kann man schön Trittbrettfahren, geht es abwärts, kostet es viel Geld – wenn man denn irgendwann doch noch verkauft. Meistens am Tiefpunkt, denn wenn unser Nervenkostüm so arg ramponiert ist, dass wir kapitulieren, geht es den meisten anderen auch so. Der finale Sell-off wirkt wie ein Fanal und eine Befreiung, denn danach lässt der Abgabedruck nach und alleine das reicht oft schon aus, dass die Kurse wieder zu steigen beginnen. „Ich hab’s doch gewusst“ ist dann der erste Gedanke und natürlich falsch. Denn hätten wir’s gewusst, hätten wir ja nicht verkauft.

„Wer die gleichen Aktien kauft wie alle anderen,

hat auch die gleiche Performance.“

– Sir John Templeton –

Templeton meinte dies als Kritik, denn er hat sein enormes Vermögen vor allem als antizyklischer Investor gemacht, der in Crashphasen hinein Aktien kaufte und bei Euphorie verkaufte. Das schaffen nur wenige Anleger, weil die psychologische Belastung extrem ist, da man sich ja ständig anders verhalten muss als alle anderen. Man fühlt sich als permanent als Loser.

Angesichts der schlechten Performance der Privatanleger, aber auch der meisten Fondsmanager und professionellen Investoren, wäre eine durchschnittliche Marktperformance für viele schon eine deutliche Verbesserung. Denn auf lange Sicht spielen Aktien durchschnittlich 7-8% Rendite pro Jahr ein und zwar inkl. aller Korrekturen und Crashs.

„Fallende Aktienkurse sind kein überraschendes Ereignis. Es wiederholt sich. Wenn man in einem kalten Klima lebt, erwartet man Frost und wenn die Temperaturen unter null fallen, denkt man nicht, dass dies der Beginn der nächsten Eiszeit ist. Man weiß, der Sommer wird wieder warm. Aktien machen das gleiche. (...) Ihr Erfolg oder Misserfolg an der Börse hängt letztlich von Ihrer Fähigkeit ab, die Sorgen der Welt lange genug zu ignorieren, damit Ihre Investitionen erfolgreich sind. Nicht der Kopf, sondern der Bauch bestimmt das Schicksal des Aktien-Investors.“

– Peter Lynch –

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Die Autoren sind in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Kommentars investiert: Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Costco, Danaher, Microsoft, Nvidia, Tesla & Thermo Fisher.

