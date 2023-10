LONDON (dpa-AFX) - Nach Kursverlusten im dritten Quartal sieht die britische Investmentbank Barclays etliche europäische Software- und IT-Titel durch zunehmend attraktive Bewertungen gestützt. Dies gilt laut Analyst James Goodman vor allem für den Messtechnik- und Geoanalytik-Spezialisten Hexagon sowie den Bausoftware-Anbieter Nemetschek .

Allerdings sei das Ergebnispotenzial für die Mehrheit der Aktien angesichts des weiter schwierigen Konjunkturumfelds begrenzt, heißt es in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb stufte Goodman die beiden Aktien lediglich von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch. Die Kursziele beließ er auf 100 schwedischen Kronen beziehungsweise 60 Euro. Damit räumt er Nemetschek gemessen am Montags-Schlusskurs ein etwa zweiprozentiges Potenzial ein - dieses schöpfte die Aktie am Dienstag aus.