Das hätte nicht passieren dürfen.

Unsere letzte Kommentierung zu Newmont Corp. überschrieben wir mit „Newmont Corp. Dieser Chart macht Hoffnung.“. Das war am 21. September. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Die Stimmung am Goldmarkt trübte sich massiv ein. Der Goldpreis kam ins Rutschen und riss auch Newmont Corp. mit. Aus charttechnischer Sicht kam der Schwächeanfall zur Unzeit.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 21. September hieß es unter anderem „[…] Das Chartmuster der letzten Tage respektive Wochen nährt nun jedoch die Hoffnung auf einen kleinen Doppelboden, den die Aktie im Bereich von 38 US-Dollar ausgebildet haben könnte. Vor dem Hintergrund einer möglichen Bodenbildung war es eminent wichtig, dass Newmont auch die 40 US-Dollar überspringen konnte, also jenen Kursbereich, der die letzte Erholung limitierte. Trotz der vielversprechenden Ansätze ist der Erfolg der Bodenbildung noch nicht in trockenen Tüchern. Kurzum. Newmont muss nachsetzen. Die Widerstandsbereiche um 43 US-Dollar und 45,5 US-Dollar müssen überwunden werden, um die Bodenbildung weiter voranzutreiben. Etwaige Rücksetzer sollten tunlichst auf 40 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.“.

Dass es Newmont im Folgenden nicht gelang, Druck aufzubauen und die Widerstände bei 43 US-Dollar und 45,5 US-Dollar zu überwinden, war ein erstes Warnsignal. Die heftige Korrektur des Goldpreises zog der Aktie bzw. dem Aktienkurs schließlich den Stecker. Das Aufwärtsmomentum verdampfte. Newmont kippte nach unten weg.

Wie andere Produzenten auch, wird Newmont aktuell von zwei Belastungsfaktoren in die Mangel genommen. Zum einen ist es der Preisrückgang bei Gold, zum anderen notieren die Ölpreise unverändert auf hohem Niveau, was Bedenken hinsichtlich der Entwicklung der Produktionskosten schürt.

Im Ergebnis rauschte Newmont unter die 38 US-Dollar. Der Doppelboden wurde quasi pulverisiert. Das daraus resultierende Verkaufssignal entfaltet aktuell seine Wirkung. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage ist über kurz oder lang eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 30 US-Dollar nicht auszuschließen. Dieser Kursbereich erlangte in den Jahren 2018 und 2019 eine hohe Relevanz.