Beteiligung an High-Tech-Startup ergänzt Lösungsspektrum

Nynomic hat am Donnerstag durch eine Kapitalerhöhung bei der dänischen NLIR AsP eine Minderheitsbeteiligung erworben. Das Unternehmen erweitert so sein breit aufgestelltes Technologieportfolio und kann damit zukünftig Lösungen in weiteren hochspezialisierten Anwendungsfeldern anbieten. NLIR wird mittelfristig vollständig in den Konzern integriert.



Hochinnovative Technologie für Spektroskopie-Anwendungen: NLIR hat als Ausgründung aus der Technischen Universität Dänemark die innovative "Upconversion-Technologie" für die Spektroskopie im mittleren Infrarot-Wellenbereich (MIR) entwickelt und patentiert. Bisher gilt hier die FTIR-Methode (Fourier-Transform InfraRed spectroscopy) noch als Standard. Das Startup trägt im Kontrast hierzu den Unternehmensnamen NLIR, der eine Abkürzung für "Non-Linear InfraRed" ist. Gegenüber FTIR ist diese Technologie jedoch deutlich schneller in der Analyse bei gleichzeitig geringeren Systemkosten, was in der Kombination mittelfristig dazu führen sollte, dass sich Upconversion als relevante Technologie im MIR-Bereich etablieren dürfte. Schließlich gelingt es dadurch, Messsysteme dieses Wellenbereiches aus Laboranwendungen auch für industrielle Zwecke einzusetzen. So wurden bereits erste Produkte bspw. mit dem Stahlkonzern ArcelorMittal entwickelt und befinden sich aktuell in der Markteinführung.

Nynomic-Vorstand erwartet dynamisches Wachstum: Aufgrund der aktuellen Umsatz- und Ergebnisdimensionen (niedriger einstelliger Mio.-Euro-Bereich bei negativem Ergebnis) bleibt die Berücksichtigung der Beteiligung kurzfristig ohne wesentlichen Einfluss auf das Konzern-Ergebnis. Dies dürfte sich langfristig jedoch ändern. Zukünftig greift NLIR auf das etablierte, internationale Kunden- und Partnernetzwerk sowie die langjährige Produktentwicklungsexpertise Nynomics im Bereich der Messtechnik zurück. Eine Integration in die Unternehmensstrukturen ist zudem bereits vertraglich vereinbart. Diese dürfte bei erfolgreicher Etablierung der Technologie bis spätestens 2027 erfolgen. Langfristig geht der Vorstand davon aus, zweistellige Mio.-Euro-Umsatzbeiträge bei konzernähnlichen EBIT-Margen erzielen zu können. Die vollständige Übernahme der Stimmrechte dürfte u.E. zu einer Bewertung im unteren einstelligen Mio.-Euro-Bereich erfolgen. Bedingt durch das frühe Entwicklungsstadium NLIRs dürfte die Akquisition der ersten Beteiligungstranche jedoch auf einer niedrigeren Bewertung basieren.



Beteiligung als weitere Säule des eigenen Technologieportfolios: Neben den Lösungen der UV/VIS- & Raman-Spektroskopie, adressiert Nynomic in der IR-Spektroskopie aktuell den nahen Infrarotbereich (NIR). Durch den Vorstoß in die MIR-Spektroskopie erschließt sich der Konzern u.E. eine komplementäre Lösungspalette mit einer Vielzahl an neuen Einsatzbereichen, bspw. in der Halbleiterproduktion und Abfallwirtschaft oder für die Forschung. In allen Branchen verfügt Nynomic bereits heute über sehr gut funktionierende Absatzkanäle.



Fazit: Mit der Beteiligung an NLIR sichert sich Nynomic Zugriff auf eine hochinteressante Innovation im Kerngeschäft und legt den Grundstein für die Erschließung weiterer attraktiver Erlöspotenziale. Aufgrund des u.E. attraktiven Beteiligungspreises verbleibt für das Unternehmen kurzfristig genug Spielraum für weitere Akquisitionen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 56,00 Euro.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27847.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Nynomic Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 31,90EUR gehandelt.