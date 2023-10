Modine erweitert die Produktions- und Entwicklungspräsenz in Europa für die EVantage-Produktlinie

RACINE, Wisconsin, 10. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Um den weltweit wachsenden Markt für kommerzielle Elektrofahrzeuge (EV) zu unterstützen, hat Modine (NYSE: MOD), ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Wärmemanagement-Lösungen für Fahrzeuge, heute angekündigt, dass es die Produktion seiner EVantage-Wärmemanagementsysteme auf Europa ausweiten wird. Ab 2024 wird die Anlage von Modine in Pontevico, Italien, Batterie-Wärmemanagement- und Elektronik-Kühlsysteme für Schwerlast-, Nutz- und Spezialfahrzeughersteller auf dem ganzen Kontinent herstellen.

Die Anlage in Pontevico, Italien, wird 2024 mit der Produktion der Modine EVantage-Linie für das Wärmemanagement von Elektrofahrzeugen beginnen

„Diese Expansion ermöglicht es Modine, europäische Hersteller direkt mit Wärmemanagement-Lösungen zu versorgen, die den Herausforderungen der Entwickler von EV-Plattformen auf der ganzen Welt gerecht werden", sagte Gina Maria Bonini, Vizepräsidentin und General Managerin von Advanced Thermal Systems bei Modine. „Unsere engagierten Betriebs-, Vertriebs- und Ingenieurteams in Europa haben unermüdlich daran gearbeitet, dass unsere europäischen Kunden Zugang zu unseren hochwertigen Systemen und dem umfassenden technischen Support haben, für den Modine bekannt ist. Wir freuen uns sehr, eine wachsende Rolle bei der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen auf dem europäischen Markt zu spielen."

Die Modine EVantage-Suite umfasst das EVantage Batterie-Wärmemanagementsystem (BTMS, Battery Thermal Management System) und das Elektronik-Kühlpaket (ECP, Electronics Cooling Package), die entwickelt wurden, um optimale Temperaturbereiche für EV-Batterien, Traktionsmotoren und Leistungselektronik zu gewährleisten. Eine hochpräzise Temperaturregelung verbessert die Leistung, Haltbarkeit, Reichweite und Sicherheit unter allen Betriebsbedingungen für elektrische Nutz- und Schwerlastfahrzeuge. Die EVantage-Suite maximiert die Heiz- und Kühlleistung bei gleichzeitiger Minimierung des Stromverbrauchs in einem kompakten Formfaktor, indem sie modernste, proprietäre Wärmetauscher-Technologie, elektronische Komponenten und programmierbare, intelligente Steuerelektronik kombiniert. Diese EV-Wärmemanagementsysteme bieten Komplettlösungen, die auf die Bedürfnisse von kommerziellen, Spezial- und speziell angefertigten Elektrofahrzeugplattformen angepasst werden können.

Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Wärmemanagement bietet Modine Standard- und Speziallösungen, die den Anforderungen von Kundenanwendungen im gesamten Nutzfahrzeugsegment entsprechen. Die EVantage-Wärmemanagementsysteme sind als Plug-and-Play-Systeme für Nutz-, Spezial- und Off-Highway-EV-Kunden erhältlich und eignen sich insbesondere für emissionsfreie Verkehrs- und Reisebusse, Spezialfahrzeuge, Off-Highway-Maschinen und Lkw, einschließlich Lieferwagen für die letzte Meile. Die Kunden haben die Wahl zwischen Standardsystemen oder maßgeschneiderten Lösungen, die den spezifischen Kühlungsanforderungen und Platzverhältnissen gerecht werden. Alle Modine EVantage-Systeme werden rigoros getestet und so gebaut, dass sie anspruchsvollen Bedingungen standhalten und auch in rauen Umgebungen und bei starken Vibrationen zuverlässig arbeiten.

Um mehr über die Modine ATS Organisation und ihre fortschrittlichen Wärmemanagementlösungen zu erfahren, besuchen Sie bitte www.modineev.com.

Informationen zu Modine

Wir bei Modine entwickeln eine sauberere und gesündere Welt (Engineering a Cleaner, Healthier World). Auf der Grundlage von mehr als 100 Jahren Erfahrung im Wärmemanagement bieten wir zuverlässige Systeme und Lösungen, die die Luftqualität verbessern und die natürlichen Ressourcen schonen. Mehr als 11.000 Mitarbeiter sind in allen Teilen der Welt im Einsatz und liefern die Lösungen, die unsere Kunden brauchen, wo sie sie brauchen. Unsere Segmente Climate Solutions und Performance Technologies unterstützen unseren Zweck durch die Verbesserung der Luftqualität, die Reduzierung des Energie- und Wasserverbrauchs, die Senkung schädlicher Emissionen und die Ermöglichung sauberer laufender Fahrzeuge und umweltfreundlicher Kühlmittel. Modine ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in Racine, Wisconsin (USA) und Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über Modine finden Sie auf www.modine.com.

