Die Biotechnologie-Firma Epigenomics AG hat erfolgreich den Verkauf ihrer Vermögenswerte an New Day Diagnostics abgeschlossen, wobei sie sowohl eine sofortige Barzahlung als auch zukünftige Beteiligungen und Zahlungen erhält.

Epigenomics AG verkauft fast alle Vermögenswerte und passt Prognose für 2023 an

