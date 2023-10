HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke vor Quartalszahlen von 71 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung dürfte von einem gewissen Gegenwind gebremst worden sein, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So bleibe etwa die Nachfrage im Agrarbereich angesichts eines anhaltenden Lagerabbaus gedämpft. Die Profitabilität des Lkw-Zulieferers sollte aber stark geblieben sein./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

