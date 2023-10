Der polnische Leitindex Wig-20 , der schon am Vortag über 5 Prozent zugelegt hatte, gewann nun 1,87 Prozent auf 2118,37 Zähler. Der breiter gefasste Wig stieg um 1,80 Prozent auf 71 222,64 Punkte. Die kräftigsten Zugewinne gab es beim Einzelhändler Pepco zu sehen, dessen Anteilsscheine um 6,8 Prozent nach oben kletterten. Sehr fest schlossen auch PGE (plus 5,3 Prozent) und Kety (plus 5,1 Prozent).

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsen Osteuropas hat am Dienstag der Handelsplatz Warschau erneut kräftige Aufschläge verzeichnet. Bei der Wahl in Polen hatte ein Bündnis aus drei Oppositionsparteien laut dem amtlichen Endergebnis eine Mehrheit der Parlamentssitze errungen. Die Börsen in Budapest verzeichnete ebenfalls deutliche Gewinne, während die Aktienmärkte in Prag und Moskau geringfügig nachgaben.

