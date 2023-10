Überraschung bei Boeing: Lieferziel für Kassenschlager 737 erneut gesenkt

Boeing-Aktien stiegen vor Beginn des regulären Handels in New York um 3,1 Prozent. Vor dem heutigen Tag hatte die Boeing-Aktie in diesem Jahr etwa 4,3 Prozent verloren, während der europäische Konkurrent Airbus um 13 Prozent zulegte.

Boeing hat sein Jahresziel für die Auslieferung von 737-Flugzeugen gesenkt, da der US-Flugzeughersteller mit Qualitätsmängeln bei seinem meistverkauften Modell zu kämpfen hat. Gleichzeitig überraschte das Unternehmen aber beim Umsatz positiv. Das Unternehmen hielt am Mittwoch auch an seinem Auslieferungsziel für das Modell 787 Dreamliner, einer weiteren wichtigen Cash-Quelle, fest.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es in diesem Jahr zwischen 375 und 400 Flugzeuge des Single-Aisle-Modells ausliefern wird, sagte Boeing in einer Erklärung am Mittwoch anlässlich der Bekanntgabe seiner Ergebnisse. Die Revision erfolgt einen Monat, nachdem die Unternehmensleitung bereits einen vorsichtigeren Ton angeschlagen hatte und sagte, die Auslieferungen würden sich im Bereich von 400 Flugzeugen bewegen, da sich die Reparaturen an einem kritischen Rumpfteil als komplexer als erwartet erwiesen.

Der Umsatz wuchs um 13,5 Prozent auf 18,10 Milliarden US-Dollar und lag damit über dem FactSet-Konsens von 18,01 Milliarden US-Dollar, da die Erträge aus den Bereichen Verkehrsflugzeuge und globale Dienstleistungen die Erwartungen übertrafen, während die Umsätze in den Bereichen Verteidigung, Raumfahrt und Sicherheit hinter den Erwartungen zurückblieben.

Das stockende Comeback von Boeing nach der Pandemie frustriert Investoren und Kunden zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach neuen Jets boomt. In einer Botschaft an die Mitarbeiter sagte Chief Executive Officer Dave Calhoun, das Unternehmen habe Schwierigkeiten, die Produktion zu steigern, da es mit Qualitätsmängeln bei seinen größten Zulieferern zu kämpfen hat.

Der größte US-Exporteur verzeichnete mit einem bereinigten Verlust von 3,26 US-Dollar je Aktie das neunte Quartal in Folge mit Verlusten. Das war schlimmer als der von den Analysten erwartete Fehlbetrag von 2,95 US-Dollar, wie aus den von Bloomberg zusammengestellten Schätzungen hervorgeht. Zu den Verlusten trugen Kosten in Höhe von 482 Millionen US-Dollar für die Ausstattung des nächsten Präsidentenflugzeugs Air Force One bei.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion