Discovery Lithium bestätigt mehrere oberflächennahe Pegmatite auf dem Konzessionsgebiet in Ost-Quebec

Das Unternehmen stößt auf bedeutendes Pegmatitvorkommen im Claim-Block Lac Belanger.

Vancouver, British Columbia, Kanada, 31. Oktober 2023 / IRW-Press / Discovery Lithium Inc. (CSE: DCLI) (OTC: DCLIF) (FWB: Q3Q0) (WKN: A3EFKA) (das „Unternehmen“ oder „Discovery Lithium“), ein kanadisches Explorationsunternehmen, das die heimische Energiefreiheit durch die Entdeckung regionaler Lithiumvorkommen fördern will, freut sich, die Verifizierung von lithiumhaltigen Pegmatiten an der Oberfläche auf seinen kürzlich erworbenen Claims Lac Belanger und Lac Ferland im Osten der kanadischen Provinz Quebec bekannt zu geben.

Ein von der Firma Axium Exploration Group bereitgestelltes Explorationsteam wurde beauftragt, die Claims zu erkunden, zu kartieren und Proben zu entnehmen, um potenzielle Pegmatitvorkommen zu verifizieren, die in einer hochauflösenden Satellitenbildstudie des Claimgebiets ermittelt wurden. Besonders erwähnenswert ist, dass im Claim-Block Lac Belanger ein beträchtlicher Pegmatitausbiss bestätigt werden konnte, der nachweislich große Mengen an Turmalin und Beryll enthält. Diese Minerale weisen auf ein hohes Maß an Fraktionierung hin, was ein Anzeichen dafür ist, dass in diesem Pegmatit oder in anderen Pegmatiten in der unmittelbaren Umgebung Spodumen vorhanden sein könnte. Es wurden Gesteinsproben über die gesamte Länge des Pegmatits sowie aus nahegelegenen Pegmatitvorkommen und Gesteinseinheiten in beiden Claim-Blöcken entnommen, die zur Analyse transportiert wurden. Siehe Abbildung 1.

Abbildung 1 – Großer Pegmatitausbiss bei Lac Belanger von Discovery Lithium in Quebec

„Die Bestätigung dieser potenziellen Pegmatite auf unseren kürzlich erworbenen Claims Lac Belanger und Lac Ferland ist eine aufregende Entwicklung für das Unternehmen“, so Michael Gheyle, President und CEO von Discovery Lithium. „Wir hatten uns zum Erwerb dieser Claims entschieden, weil wir das Potenzial des Bodens in diesem wenig erkundeten Gebiet Quebecs für groß hielten, und wir sehen der Fortsetzung unseres Explorationsprogramms entgegen, zumal wir uns auf die Erarbeitung eines Bohrprogramms für 2024 zubewegen.“