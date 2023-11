Chief Financial Officer Luca Maestri sagte Analysten auf einer Telefonkonferenz, dass die Umsätze für das laufende Quartal, das die Weihnachtsfeiertage einschließt und in dem Apple typischerweise die größten Umsätze erzielt, ähnlich hoch sein werden wie im Vorjahr. Die Wall Street hatte einen Umsatzanstieg von 4,97 Prozent auf 122,98 Milliarden US-Dollar erwartet.

Apple hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss eine Umsatzprognose für das Weihnachtsquartal abgegeben, die aufgrund der schwachen Nachfrage nach iPads und Wearables hinter den Erwartungen der Wall Street zurückblieb.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Apple meldete am Donnerstag einen Umsatz und Gewinn für das vierte Quartal des Geschäftsjahres, der die Erwartungen der Wall Street übertraf. Dazu trugen ein Anstieg der iPhone-Verkäufe und ein Anstieg der Dienstleistungseinnahmen um eine Milliarde US-Dollar bei, der die starken Rückgänge bei den Mac- und iPad-Verkäufen ausglich.

Die Apple-Aktien, die in diesem Jahr bisher um 37 Prozent gestiegen sind, fielen nachbörslich um 3,4 Prozent, nachdem die Prognose veröffentlicht wurde.

Cook sagte, dass die neuen High-End-Handy-Modelle des Unternehmens – das iPhone 15 Pro und Pro Max – mit Lieferengpässen zu kämpfen haben. Der Umsatz von Apple in China sank im vierten Quartal, das am 30. September endete, um 2,5 Prozent, wobei Cook betonte, dass er nach Berücksichtigung der Wechselkurse gestiegen sei und weiter steigen werde.

"Ich würde sagen, es war überraschend zu sehen, wie zuversichtlich Tim Cook in Bezug auf die zukünftige Leistung in China war, angesichts der vielen potenziellen geopolitischen Herausforderungen, die wir für diesen Markt kennen", sagte Bob O'Donnell, Chefanalyst von TECHnalysis Research.

Aufgepasst: Die Aktie der Woche hat Geburtstag! Nur bis zum 5. November gibt Lars Wißlers Börsendienst mit 50 Prozent Rabatt. Eine Woche, eine Aktie und Performance, die sich sehen lassen kann: rund 30 Prozent Plus seit Auflage, 40 Prozent Plus seit Jahresanfang! Nicht verpassen und jetzt die Aktie der Woche zum Sonderpreis sichern!

Der Konzernumsatz von Apple sank im jüngsten Quartal um etwa ein Prozent auf 89,50 Milliarden US-Dollar, übertraf aber die Schätzungen der Analysten, die laut LSEG-Daten bei 89,28 Milliarden US-Dollar lagen. Der Nettogewinn stieg um etwa elf Prozent. Der Gewinn pro Aktie von 1,46 Dollar übertraf die Erwartungen der Analysten von 1,39 Dollar pro Aktie, so LSEG.

So lief es in den einzelnen Geschäftsbereichen

Im Moment bleibt das iPhone der größte Verkaufsschlager von Apple. Der Umsatz mit dem Smartphone lag im vierten Quartal bei 43,81 Milliarden US-Dollar und entsprach damit den Erwartungen der Analysten, wie aus den Daten der LSEG hervorgeht. "Wir gehen davon aus, dass sich die Performance im ersten Quartal weiter verbessern wird, da die Lieferprobleme bei den Top-Modellen Pro und Pro Max bis dahin gelöst sein werden", so IDC-Analystin Nabila Popal. "Die Nachfrage in allen Regionen zeigt weiterhin eine Präferenz für die Premium-Modelle, und wir erwarten in diesem Jahr einen noch größeren Anteil dieser Modelle als im letzten Jahr", sagte sie.

Auch auf dem Markt für Personalcomputer wird für das kommende Jahr eine bessere Entwicklung erwartet. Anfang dieser Woche hat Apple neue Macs auf den Markt gebracht. Dennoch brach der Mac-Umsatz um ein Drittel auf 7,61 Milliarden US-Dollar ein und der iPad-Umsatz sank um zehn Prozent auf 6,44 Milliarden US-Dollar, verglichen mit den Erwartungen von 8,63 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 6,07 Milliarden US-Dollar.

Der Umsatz in Apples Wearables-Segment, zu dem die Apple Watch und die AirPods gehören, fiel laut LSEG-Daten um drei Prozent auf 9,32 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den Schätzungen von 9,43 Milliarden US-Dollar.

Der Umsatz im Dienstleistungssegment von Apple, zu dem auch Apple TV+ gehört und das vor kurzem einen Vertrag mit dem Weltfußballer Lionel Messi abgeschlossen hat, stieg um 16 Prozent auf 22,31 Milliarden US-Dollar, verglichen mit den Analystenschätzungen von 21,35 Milliarden US-Dollar.

Die Apple Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 177,6EUR gehandelt.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion