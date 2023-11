BERENBERG stuft SGL Carbon auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SGL Carbon auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,40 Euro belassen. Wegen des sehr schwachen Karbonfasergeschäfts habe das Unternehmen im dritten Quartal einen überraschend starken Umsatzrückgang gezeigt, aber eine etwas besser als erwartete Profitabilität ausgewiesen, schrieb Analyst Thomas Junghanns in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechne noch nicht mit einer Erholung im Geschäft mit der Windkraftindustrie. Zudem könnte der aktuelle Wirtschaftsabschwung die zyklischen Sparten von SGL in Mitleidenschaft ziehen. Daher senkte er seine Umsatzprognosen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SGL Carbon Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 5,73EUR gehandelt.