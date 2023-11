Tipp der Woche ll: Einem Sektor, dem Anleger Aufmerksamkeit schenken sollten, ist der Tech-Bereich. Die KI-Revolution ist in vollem Gange und ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. In diesem kostenlosen neuen Report zeigen wir fünf Top-Aktien, die unbedingt auf Ihre Watchlist müssen!

Deutschland-Pick Nummer zwei ist Vonovia. Nicht nur, weil es sich dabei um den größten Wohnimmobilien-Konzern der Bundesrepublik handelt, sondern auch aufgrund der Fortschritte bei den Bestandsverkäufen. Die Bochumer haben am heutigen Freitag ihre Bücher zum dritten Quartal geöffnet und ihrer Aktie einen Kurssprung von knapp sechs Prozent auf 24 Euro beschert. Demnach hat der Dax-Titel in diesem Jahr durch Wohnungsverkäufe und anderweitige Veräußerung Erlöse von rund 3,7 Milliarden Euro erzielt. Goldman Sachs setzte das Kursziel schon im Vorfeld bei 36,70 Euro fest.

Außerdem auf der "Directors' Cut"-Liste: ASML Holdings. Zum einen übernehmen die Niederländer selbst eine federführende Rolle in der globalen Chip-Industrie. Zum anderen dürfen sie mit TSMC das Schwergewicht der Boom-Branche zu ihren Kunden zählen. Die Aktie wird sowohl an der Euronext in Amsterdam als auch an der Nasdaq gehandelt und hat seit Jahresbeginn 15 Prozent zugelegt. Trotz des jüngsten zyklischen Dämpfers bleibt Goldman bullish: Der ASML-Aktienkurs werde in den nächsten zwölf Monaten 758 Euro erreichen, ein Aufwärtspotenzial von 42 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 30. Oktober.

(tl) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion