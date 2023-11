Inzwischen gehören dem Mehrheitsaktionär 64% der Aktien. Unterdessen steigt die Aktie weiter, aktuell 39,30 Euro. Die Wertentwicklung in den letzten zwölf Monaten beläuft sich auf satte 164%. Das dritte Quartal war das beste der Firmengeschichte. Mit signifikanten Wachstumsraten bei den wichtigen Finanzkennzahlen. Prompt hob der Vorstand den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 an.

Das Management hebt den Ausblick an: Es wird ein Umsatz am oberen Ende der kommunizierten Spanne von 190 bis 200 Millionen erwartet, genauso soll der operative Gewinn (Ebit) das obere Ende der zunächst avisierten Range von 5 bis 10 Millionen erreichen. Beim Auftragseingang wird eine Spanne zwischen 220 und 240 Millionen erwartet (bislang 210 bis 230 Millionen).

Digitale Transformationen, automatisierte Datenmigrationen und Datenmanagement sind angesichts von Cloud und Künstlicher Intelligenz die heißesten Themen in der IT-Welt. Besonders gewaltig sind die Datenmengen in der Cloud. Das Geschäft in der Datenwolke gilt auch als besonders profitabel. Hier kann SNP noch nachlegen.

Die Heidelberger zählen aktuell 3.000 Kunden und beschäftigen 1.400 Mitarbeiter an 35 Standorten in 15 Ländern. Die margenstarken Cloud-Umsätze repräsentieren 32% der Erlöse, 68% entfallen auf traditionelle Softwarelösungen. Seit Januar 2023 schwingt bei SNP Jens Amail das Zepter, ein ehemaliger SAP-Manager. Die Aktie ist noch nicht überbewertet. Bei rund 200 Millionen Umsatz beläuft sich die Marktkapitalisierung aktuell auf 284 Millionen. Fazit: Der 82jährige Unternehmer Marguerre weiß, was er tut.