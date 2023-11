Anlass der Studie: Research Report (Note)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 4,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer



Gutes erstes Halbjahr. Die Fokussierung auf das Kerngeschäftsmodell funktioniert. Prognose bestätigt.



Im ersten Halbjahr 2023 beliefen sich die Umsatzerlöse auf 17,81 Mio. EUR, was einen leichten Rückgang um 7,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum (19,25 Mio. EUR) bedeu-tet. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf die Auswirkungen der aufgegebenen Ge-schäftsbereiche von Be Health S.p.A. und Health Property S.p.A. zurückzuführen, die die beiden Segmente Nutraceutical und Real Estate darstellen.



Das Kernsegment der Werbe- und Serviceleistungen ('Servizi Health Care') verzeich-nete ein robustes Wachstum von 6,9% und erreichte 11,16 Mio. EUR (VJ: 10,44 Mio. EUR). Das Segment Kundenbetreuung ('Support Health Care') verzeichnete ein deutliches Wachstum von 10,0% auf 1,93 Mio. EUR (VJ: 1,75 Mio. EUR). Dies zeigt, dass die Einführung eines

Multi-Channel-Vertriebsmodells in Verbindung mit kontinuierlichen Investitionen in den technologischen Fortschritt, insbesondere im Gesundheitswesen und in der Telemedizin, maßgeblich zu den guten Ergebnissen der ersten sechs Monate des Jahres beigetragen hat. Das Segment der Gesundheitsleistungen ('Servizi Sanitari') verzeichnete jedoch einen deutlichen Rückgang um 23,3% auf 4,72 Mio. EUR (VJ: 6,15 Mio. EUR). Der Umsatzrückgang in diesem Segment ist größtenteils auf Abrechnungspe-rioden zurückzuführen, und wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum im Laufe des Jahres stabilisieren und normalisieren wird.



In Bezug auf das Kostenmanagement hat das Unternehmen in verschiedenen Schlüs-selkategorien erhebliche Verbesserungen erzielt. Die Kosten für Dienstleistungen sanken deutlich von 13,07 Mio. EUR auf 12,05 Mio. EUR, was einer Kosteneinsparung von 7,81% entspricht. Ebenso gab es einen deutlichen Rückgang der Personalkosten um 13,47%, nämlich von 2,64 Mio. EUR auf 2,29 Mio. EUR. Diese Kosteneinsparung ist haupt-sächlich auf das Outsourcing von IT-Dienstleistungen zurückzuführen.



Das bereinigte EBITDA in Höhe von 3,27 Mio. EUR verzeichnete einen leichten Anstieg von 2,7% (VJ: 3,18 Mio. EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 18,4%, was ein Wachstum von etwa 2,0% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 (16,5%) bedeutet. Diese gute Entwicklung ist auf die Fokussierung auf das Kerngeschäft zurückzuführen sowie auf Kostensenkungsmaßnahmen. Das bereinigte EBITDA wird um Effekte aus dem nicht regulären Geschäftsbetrieb bereinigt, insbesondere um Einmaleffekte, die im Zusammenhang mit dem Erwerb der Immobilien des Hauptsitzes im Rahmen ei-nes NPL-Deals stehen.

Das unbereinigte EBITDA, das auch sonstige Kosten und Aufwendungen ('Altri costi e oneri diversi') und sonstige Erträge ('Altri Ricavi e Proventi diversi') umfasst, ging um 37,8% zurück und erreichte 2,87 Mio. EUR gegenüber 4,61 Mio. EUR im Vorjahr. Dieser Rückgang führte zu einer Verringerung der EBITDA-Marge, die nun bei 16,1% liegt, gegenüber 24,0% im Vorjahr. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf einen außeror-dentlichen Gewinn im Vorjahr zurückzuführen, der aus der genannten Immobilien-transaktion im Jahr 2022 resultiert.



Das Nettoergebnis zum Halbjahr reduzierte sich auf 1,52 Mio. EUR (VJ:2,29 Mio. EUR).



In der ersten Jahreshälfte 2023 setzte das Unternehmen den Erfolgskurs fort und er-zielte operative Erfolge, insbesondere bei der Rentabilität. Das Multi-Channel-Vertriebsmodell, die kontinuierliche technologische Innovation, der Fokus auf die Kernaktivitäten und die Kostenkontrolle waren wichtige Gründe für den Erfolg. Health Italia hat beschlossen, das direkte Management des Segments für Nahrungsergän-zungsmittel einzustellen, um sich wieder auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren, wo-bei eine geringe Kapitalbeteiligung beibehalten wird. Im Rahmen dieser Entscheidung hat Be Health einer Kapitalerhöhung zugestimmt, die zu einer Verwässerung des An-teils von Health Italia auf weniger als 50% führt. Darüber hinaus investiert Health Italia proaktiv in die Verbesserung seiner digitalen Plattformen und ebnet damit den Weg für eine deutliche Verbesserung der Servicequalität und der betrieblichen Effizienz. Diese internen Plattformen sollten die Arbeitsabläufe rationalisieren und letztlich die betrieb-liche Effizienz steigern.



Darüber hinaus verfolgt Health Italia eine Ausweitung seines Verkaufs- und Ver-triebsmodells. Das Unternehmen nutzt seine bestehenden Vertriebskanäle, darunter Banken und externe Netzwerke, und möchte nun seine Marktreichweite durch die Einführung eines Online-Vertriebskanals erweitern. Dieser Multi-Channel-Ansatz sollte den Kundenstamm diversifizieren und die Dienstleistungen einem breiteren Kunden-kreis zugänglich machen. Diese strategische Neuausrichtung, die sich an den Kern-kompetenzen von Health Italia und den Anforderungen des Marktes orientiert, positio-niert das Unternehmen für erhebliches Wachstum in den kommenden Jahren.

Die Guidance von Health Italia S.p.A. für den Zeitraum 2023-2026 konzentriert sich auf die Stärkung der Finanzstruktur und die Optimierung der wichtigsten Leistungsindika-toren. Die Guidance steht im Einklang mit den ESG-Prinzipien der Gruppe und legt den Schwerpunkt auf Reinvestitionen, Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit. Bis 2026 strebt Health Italia einen Umsatz von 50,0 bis 52,0 Mio. EUR, ein EBITDA zwischen 12,0 und 14,0 Mio. EUR und eine positive Nettofinanzposition an.



Die Halbjahresergebnisse bestätigen unsere Prognose. Aufgrund der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens auf das Kerngeschäft, die zu einem Ausstieg aus den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel und Immobilien geführt hat, erwarten wir für 2023 einen leichten Umsatzrückgang auf 38,2 Mio. EUR. Da sich das Unternehmen im darauffolgenden Jahr wieder ausschließlich auf sein Kerngeschäft konzentriert, erwar-ten wir ein Wachstum von 8,6%, was zu einem geschätzten Umsatz von 41,58 Mio. EUR im Jahr 2024 führt. Unsere Prognose stimmen mit der Guidance des Unternehmens überein und gehen von einem relativ stabilen Wachstumspfad aus. In unserem DCF-Modell prognostizieren wir bis 2026 einen Umsatz von 50,31 Mio. EUR und ein EBITDA von 13,12 Mio. EUR.



Da sich das Unternehmen wieder auf sein Kerngeschäft konzentriert, erwarten wir einen stetigen Anstieg bei den Margen. Vor allem das Werbe- und Dienstleistungs-segment, das bereits für seine hohen Margen bekannt ist, hat in der Vergangenheit eine noch höhere Rentabilität gezeigt. Wir gehen davon aus, dass die überarbeitete Strategie das Management in die Lage versetzen wird, schrittweise wieder an das frühere Erfolgsniveau anzuknüpfen und es möglicherweise sogar zu übertreffen. Für das Jahr 2023 rechnen wir mit einem EBITDA von 6,58 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 17,2% entspricht. Darüber hinaus gehen wir von einem stetigen Anstieg des EBITDA und der Marge in den Folgejahren aus. Für das Jahr 2024 prognostizieren wir ein EBITDA von 7,77 Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von 18,7%.



Wir gehen davon aus, dass die finanziellen Belastungen durch die Rückzahlung der Wandelanleihe sinken werden. Folglich erwarten wir, dass sich das Nettoergebnis ähnlich wie das EBITDA entwickeln wird. Nach einem Nettoergebnis von 3,70 Mio. EUR im Jahr 2022 rechnen wir mit 3,07 Mio. EUR im Jahr 2023 und 4,04 Mio. EUR im Jahr 2024.



Wir bestätigen unsere Prognose und unser Kursziel von 4,00 EUR und vergeben wei-terhin das Rating Kaufen.



Die Health Italia Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 1,320EUR gehandelt.