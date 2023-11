NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 90 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die spanische Mutter ACS habe im dritten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Analyst Graham Hunt am Montagabend nach dem Bericht. Nach einem weiteren Anteilskauf halten sie nun 74 Prozent am deutschen Baukonzern, und haben einen weiteren Ausbau im vierten Quartal signalisiert./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2023 / 23:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2023 / 23:49 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Hochtief Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 99,30EUR gehandelt.



Rating: Hold

Analyst:

Kursziel: 94 Euro