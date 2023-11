Nvidia hat am Montag seinen hochrangigen KI-Chip um neue Merkmale erweitert und angekündigt, dass dieser, in Kooperation mit Amazon, Google von Alphabet und Oracle, im nächsten Jahr verfügbar sein wird. Der als H200 bezeichnete Chip soll Nvidias bisheriges Spitzenmodell, den H100, übertreffen. Ein zentrales Upgrade ist die Erhöhung des Speichers mit hoher Bandbreite, einem kostspieligen Bestandteil, der die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit des Chips wesentlich beeinflusst.

"Wichtig ist, dass H200 mit seinem Vorgänger H100 kompatibel ist, was eine schnellere Markteinführung ermöglicht. Wir sehen den letzten Punkt als kritisch an, da Hyperscaler nicht in die Neukonfiguration ihrer bestehenden Hardware-Plattform investieren müssen, was für Kunden einen Anreiz darstellt, wichtige Partner von Nvidia zu bleiben", zitiert CNBC Bank-of-America-Analyst Vivek Arya. Das Upgrade "erweitert nur das wettbewerbsfähige Portfolio von Nvidia", so der Analyst weiter. Arya hat sein Kursziel von 650 US-Dollar und das Buy-Rating im Zuge der neuen Chip-Ankündigung bestätigt.